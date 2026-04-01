صندوق الإمارات للنمو يستثمر 45 مليون درهم في "كارني ستور"

أبوظبي في الأول من أبريل / وام / أعلن صندوق الإمارات للنمو عن ضخ استثمار بقيمة 45 مليون درهم كحصة أقلية في "كارني ستور" العلامة الإماراتية الرائدة في مجال إنتاج المنتجات البروتينية الفاخرة في الدولة.

ويجمع الاستثمار بين الخبرة في التوريد والإنتاج الحصري والبيع بالتجزئة عبر القنوات الرقمية للارتقاء بمعايير الغذاء في جميع أنحاء الدولة، ويمثل هذا الاستثمار، وهو الأول للصندوق في قطاع الغذاء، محطة محورية تعكس التزام الصندوق ببناء شركات إماراتية ريادية ذات قدرة تنافسية عالية، تساهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للدولة.

وقال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو إن استثمار الصندوق في "كارني ستور" يعكس الالتزام بدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية، من خلال رأس مال استراتيجي وشراكة فاعلة، مؤكدا مواصلة الاستثمارات بشكلٍ نشط، تماشياً مع الالتزام بالدعم طويل الأمد للشركات في الإمارات، من خلال العمل جنباً إلى جنب معها لتنفيذ طموحاتها للنمو.

وأضاف أنه إلى جانب الاستثمار في رأس مال النمو، فإنه يتم العمل مع المؤسسين على تعزيز إستراتيجيات الدخول إلى الأسواق، وترسيخ الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية، لذا فإن "كارني ستور" تمثل نموذجاً للريادة والجودة التي نبحث عنها في الشركات الوطنية القادرة على التحول إلى روافد وطنية عملاقة ومستدامة في قطاعاتها.

من جانبه، قال فكري "فيكس" بطرس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ"كارني ستور" إن الشراكة مع صندوق الإمارات للنمو ما هي إلا خطوة طبيعية في مسيرتنا، إذ نتشارك الرؤية ذاتها في بناء شركات وطنية قوية تقوم على أسس متينة ورؤية طويلة الأمد.

وأضاف أنه منذ اليوم الأول، تم التركيز على الارتقاء بمعايير اللحوم والمنتجات البروتينية عالية الجودة، ودعم مجتمع الغذاء المتنامي في دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة البناء، والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، وإعادة صياغة تجربة الحصول على اللحوم من السوق المحلية.