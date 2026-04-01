تعاون بين "أبوظبي للصحة العامة" و"نوفو نورديسك" لترسيخ نهج الوقاية في إدارة الوزن

أبوظبي في الأول من أبريل/ وام / وقّع مركز أبوظبي للصحة العامة اتفاقية تعاون مع "نوفو نورديسك"، لترسيخ نهج الوقاية في إدارة الوزن، وذلك من خلال دعم البرنامج الشخصي المتكامل لإدارة الوزن في الإمارة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تبنّي أنماط حياة صحية قائمة على الكشف والتدخل المبكر.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، بما يعكس التوجّه نحو تبنّي حلول صحية مستدامة ترتكز على الوقاية وتحسين جودة الحياة، عبر نماذج رعاية أكثر تكاملًا وارتباطًا باحتياجات المجتمع.

ويركّز التعاون بين الجانبين على دعم وتوسيع تطبيق البرنامج المتكامل لإدارة الوزن على مستوى منظومة الرعاية الصحية، من خلال تمكين أطباء الأسرة ومختصي الرعاية الصحية باعتبارهم نقطة الاتصال الأولى مع أفراد المجتمع، وتعزيز دورهم في الاكتشاف المبكر، والتوجيه الصحيح، والمتابعة المستمرة ضمن مسارات البرنامج المعتمدة.

ويستند البرنامج الشخصي لإدارة الوزن إلى نهج متكامل يضع الفرد في صميم الرعاية، عبر إعداد خطة متابعة مخصصة لكل مشارك بناءً على تقييم شامل يشمل المؤشرات الصحية ونمط الحياة وعوامل الخطورة، بما يضمن توافق التدخلات مع احتياجاته. كما يتميّز بتكامله مع منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، بما يضمن استمرارية المتابعة وسلاسة الانتقال بين مستويات الرعاية المختلفة.

وبموجب هذا التعاون، سيعمل الطرفان على تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية متكاملة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي حول السمنة وتأثيرها على الصحة وجودة الحياة، وأهمية الوقاية والكشف والتدخل المبكر، إلى جانب التعريف بالبرنامج المتكامل لإدارة الوزن ومسارات الاستفادة منه ضمن منظومة الرعاية الصحية في الإمارة.

كما سيتم توجيه الأفراد المؤهلين للانضمام إلى البرنامج التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة، والذي يُطبّق في عدد من العيادات ومجموعات المستشفيات الحكومية والخاصة في أبوظبي، ويعتمد على نهج شامل يجمع بين التوعية الصحية، والدعم السلوكي، والمتابعة الطبية، والتدخلات العلاجية عند الحاجة، وفق تقييم متكامل لكل حالة.

وأكد سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن البرنامج يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز صحة المجتمع، من خلال نموذج متكامل يقوم على الوقاية والكشف والتدخل المبكر والرعاية الشخصية واستمرارية المتابعة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تسهم في دعم البرنامج وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوفير مسارات واضحة وموثوقة تمكّن الأفراد من اتخاذ خطوات عملية ومستدامة نحو إدارة أوزانهم وتحسين صحتهم وجودة حياتهم.

من جانبها، أكدت الدكتورة سيسيليا رادو، المدير العام لشركة نوفو نورديسك في دولة الإمارات، أن هذا التعاون يعكس رؤية قائمة على العلم والعمل المشترك، مشيرةً إلى حرص الشركة على دعم تنفيذ البرنامج من خلال خبرتها في مجال الأمراض المرتبطة بزيادة الوزن، والمساهمة في المبادرات التوعوية وبناء القدرات، بما يعزز دور الكوادر الصحية في رفع الوعي وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة.

ويشمل التعاون تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم تطوير المبادرات الصحية المرتبطة بإدارة الوزن، بما يسهم في تعزيز استدامة البرنامج وتطويره وفق أحدث المعايير العلمية.