منظومة رقمية متطورة تعزز الجاهزية والاستجابة في منشآت الصحة بالمنطقة الشرقية

دبي في الأول من أبريل/ وام / تشكل منظومة الخدمات الرقمية والذكية المتقدمة التي طورتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في المنطقة الشرقية بالدولة، عنصراً محورياً في تعزيز استمرارية الرعاية الصحية، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الحلول المرنة، تشمل خدمات التطبيب عن بعد التي استفاد منها نحو 42 ألف مراجع ، ومركز الرعاية الرقمية لتقديم الاستشارات والمتابعة عن بعد، بالإضافة إلى خدمات الرعاية العاجلة الافتراضية.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن منشآت المؤسسة في المنطقة الشرقية ترتكز على منظومة جاهزية متقدمة تضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة ومرونة في مختلف الظروف، مدعومة بمتابعة آنية ومستمرة عبر مركز عمليات الطوارئ التابع للمؤسسة، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة والحفاظ على جودة الرعاية المقدمة للمتعاملين دون انقطاع.

وأوضح، خلال زيارة تفقدية شملت مستشفى دبا الفجيرة ومستشفى كلباء ومركز الحلاة الصحي ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة، أن استدامة الخدمات الصحية بهذا المستوى تعكس نضج النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة، وحرصها على تطوير نظام صحي متكامل قادر على مواكبة مختلف المتغيرات والتعامل معها بكفاءة عالية.

وتتيح هذه المنظومة للمستفيدين حجز المواعيد وإعادة جدولتها أو إلغائها بسهولة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، إلى جانب الوصول الإلكتروني إلى نتائج التحاليل المخبرية والتقارير الطبية، مع توفير خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، مما يضمن تقديم الخدمات الصحية بسلاسة وكفاءة عبر قنوات متعددة ومتكاملة، ليحظى المستفيدون بتجربة صحية سلسة وفعالة.

وعززت المؤسسة نهج التواصل الاستباقي من خلال قنوات اتصال متكاملة تتيح التفاعل المباشر مع المتعاملين، إضافة إلى تفعيل الخط الساخن في مركز الاتصال لتقديم الدعم في حالات الطوارئ والإجابة على الاستفسارات وتوجيه المتعاملين إلى أفضل مسارات الحصول على الخدمة أو توصيلها لهم، بما يعكس التزام المؤسسة بتقديم تجربة صحية مرنة ومتكاملة.

وشهدت المنشآت الصحية في المنطقة الشرقية تطوراً نوعياً في الخدمات التخصصية خلال السنوات القليلة الماضية، إذ توفر المستشفيات منظومة متكاملة تشمل نحو 30 تخصصاً طبياً أساسياً ومتقدماً، منها خدمات أمراض القلب وجراحة المخ والأعصاب وجراحة السمنة وخدمات غسيل الكلى وغيرها، مدعومة بحصولها على اعتمادات دولية مرموقة تعكس التزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وحصل كل من مستشفى دبا الفجيرة ومستشفى كلباء على الاعتماد الدولي كمراكز امتياز لتقديم خدمات السكري، بالإضافة إلى اعتماد "كارف" لخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الطبي، فيما حصل مستشفى كلباء على تقييم 5 نجوم وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، كما حصلت جميع منشآت المؤسسة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية.

وعلى صعيد الرعاية الأولية، شهدت الخدمات توسعاً ملحوظاً لتصل إلى أكثر من 20 خدمة، تشمل الرعاية العاجلة الأولية، وبرامج الصحة الإنجابية، وخدمات رعاية الحامل والأمومة وصحة الطفل، والتطعيمات، وطب الأسرة، وخدمات الفحص الدوري الشامل "اطمئنان"، والكشف المبكر عن الأمراض مثل فحوصات هشاشة العظام و"الماموغرام"، بالإضافة إلى خدمات الإقلاع عن التدخين، وتقديم المشورة الجينية عبر الفيديو، وخدمة توصيل الأدوية، والمسار العاجل للخدمات السريعة، الذي يهدف إلى تقليل الازدحام وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ونافذة الرعاية الرقمية التي تتيح الرد على الاستفسارات الطبية إلكترونياً.

وعلى صعيد الأداء، أظهرت البيانات التشغيلية نمواً ملحوظاً في حجم الخدمات المقدمة في منشآت المؤسسة في المنطقة الشرقية، حيث تجاوز عدد الزيارات في مستشفى دبا الفجيرة 205 آلاف زيارة خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت 13% مقارنة بعام 2024، فيما سجل مستشفى كلباء نحو 155 ألف زيارة بنسبة نمو مماثلة، بينما استقبل مركز الحلاة الصحي نحو 23 ألف زيارة خلال عام 2025 بنسبة زيادة بلغت 29% مقارنة بالعام الذي سبقه، وتجاوز عدد الزيارات في مركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة 27.5 ألف زيارة، بنسبة نمو بلغت 7%.