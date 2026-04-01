ارتفاع معدل التضخم وزيادة البطالة في النمسا

فيينا في الأول من أبريل/ وام / ارتفع معدل التضخم في النمسا بنسبة 0.9% إلى 3.1% في شهر مارس الماضي، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 6.1%، مقارنة على أساس سنوي، وعزت هيئة الإحصاء النمساوية السبب الرئيس لارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيت الدفئة.

وأظهرت أحدث بيانات إحصائية دورية أن قطاع الخدمات مازال يلعب دوراً رئيسياً في ارتفاع معدل التضخم بالنمسا، حيث ارتفعت أسعار قطاع الخدمات من 4.0% في شهر فبراير إلى 4.5% في مارس الماضي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والتبغ والمشروبات بنسبة 2.4%، مقارنة على أساس شهري، وفقًا لبيان مانويلا لينك، مديرة هيئة الإحصاء النمساوية.

وعن تطور سوق العمل في شهر مارس، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 0.1% إلى 7.5%، وبلغ عدد الأفراد المسجلين العاطلين عن العمل والملتحقين ببرامج التدريب أكثر من 400 ألف شخص، بزيادة قدرها 3.488 شخصاً مقارنةً بنفس الشهر على أساس سنوي.