القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض صاروخ ومسيرتين من إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية

عمان في الأول من أبريل/ وام / أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، عن اعتراض سلاح الجو الملكي صاروخاً أطلق من إيران ومسيرتين استهدفت الأراضي الأردنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في بيان لمديرية الإعلام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة بثته وكالة الأنباء الأردنية.

من جهة ثانية أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع ستة بلاغات لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات، مشيراً إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة هذه الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية.

