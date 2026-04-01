غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تنظم 72 اجتماعاً مع الشركات التكنولوجية لدعم مرونة منظومة الاقتصاد الرقمي

دبي في الأول من أبريل/ وام / نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 72 اجتماعاً مع شركات متخصصة في مختلف المجالات التكنولوجية، وذلك بهدف الاطلاع بشكل مباشر على واقع الأعمال والتحديات التي تواجه الشركات في ظل الأحداث العالمية الراهنة، والمساهمة في الخروج بحلول مبتكرة بما يسهم في دعم مرونة واستدامة منظومة الاقتصاد الرقمي المتطورة في دبي.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، جمعت هذه الاجتماعات ممثلين عن شركات عاملة في مجالات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، حيث شكلت منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والمعطيات، واستعراض أهم المستجدات المؤثرة على الاقتصاد الرقمي.

وشهدت الاجتماعات حوارات شفافة وبنّاءة ركزت على أبرز المتطلبات الملحة لتعزيز استمرارية أعمال الشركات الرقمية، لا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، كما تم بحث سبل تطوير بيئة الأعمال الرقمية، وتعزيز جاذبية دبي كمركز عالمي للشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاعات التكنولوجيا.

وتم خلال اللقاءات مناقشة مجموعة من الاقتراحات والحلول العملية والفعالة لمعالجة التحديات المستجدة، بما يدعم قدرة الشركات الرقمية على التكيف مع المتغيرات العالمية وتوسيع آفاق أعمالها ومنتجاتها.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: نلتزم بتمكين شركات التكنولوجيا العاملة في دبي وتعزيز قدراتها للتكيف مع التحولات العالمية المتسارعة، ونحرص بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على وضع حلول سريعة وفاعلة تعزز مرونة واستدامة منظومة الاقتصاد الرقمي في دبي، بما يرسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا والابتكار، وبيئة جاذبة للشركات الناشئة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سلسلة اللقاءات المكثفة التي تنظم خلال الفترة الحالية مع القطاع الخاص لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل المتغيرات الحالية، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم جاهزية كافة القطاعات لمواكبة التحديات العالمية.