"أمانة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تبحث تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أبوظبي في الأول من أبريل/ وام / زار وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، اليوم، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مستجدات النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في شهر سبتمبر 2026.

واستعرض اللقاء أبرز الموضوعات والفعاليات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، إلى جانب بحث فرص دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة الوقاية من الجريمة.

وتطرق الاجتماع إلى منظومة العمل الإقليمي المشترك في إطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، التي تترأسها دولة الإمارات خلال العام الجاري، إذ أكد الجانبان على مستوى التعاون الإيجابي القائم والمساهمة البناءة في دعم الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة.