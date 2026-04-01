"أطفال الشارقة" تطلق أنشطتها وبرامجها عبر منصة "تيمز"

الشارقة في الأول من أبريل/ وام / أعلنت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن تفعيل أنشطتها وبرامجها افتراضياً عبر منصة "تيمز - Teams" مستهدفة الأطفال في جميع المراكز على مستوى إمارة الشارقة وللجمهور ضمن الفئة العمرية من 6 -12 سنة وذلك في إطار سعيها المستمر لاستثمار مهارات منتسبيها وفق أفضل المعايير.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات والبرامج الموجهة للأطفال وتعزيز الجانب الإبداعي لمساعدتهم على التفكير بطريقة مبتكرة ومرنة وتحقيق إنجازات في مجالات فنية أو أدبية أو علمية وتفتح الأبواب أمام مستقبل مليء بالفرص والطموحات كما يتم تقديم محتوى توعوي يستهدف قيم الولاء والانتماء وتعزيز حس المسؤولية تجاه الوطن والمجتمع والمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال.

وتتضمن البرامج ورشاً متنوعة في مسارات الفنون والآداب والمهارات الحياتية والمسرح تقدم بطريقة تفاعلية وممتعة.

وأكدت خولة شريف الحواي مديرة مؤسسة أطفال الشارقة أن التحول إلى تقديم البرامج افتراضياً يأتي في إطار الالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومبتكرة تسهم في تنمية مواهب الأطفال وتعزز قيمهم مع ضمان استمرارية التعلم في جميع الظروف.

وأضافت أن اعتماد الأنشطة الافتراضية يعد خياراً استراتيجياً يتيح للأطفال التعلم بطريقة تفاعلية تعتمد على التعلم والاستكشاف بما يتوافق مع طبيعتهم واحتياجاتهم في البيئة الرقمية.