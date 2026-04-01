مكتوم بن محمد يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس للطاقة" فرص التعاون في التحول نحو الطاقة المستدامة

دبي في الأول من أبريل/ وام / التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم الأربعاء، الدكتور كريستيان بروش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس للطاقة".

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات قطاع الطاقة على المستوى العالمي، والتوجهات المتسارعة نحو التحول في منظومات الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة والمتجددة، إلى جانب استعراض فرص التعاون في تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج والاستهلاك، ودعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات، تواصل ترسيخ مكانتها كداعم رئيسي للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، من خلال الاستثمار في المشاريع الإستراتيجية، وتعزيز الشراكات الدولية مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

كما أكد سموه أن الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة مثل "سيمنس للطاقة" تمثل ركيزة أساسية في دعم الابتكار وتطوير الحلول المستقبلية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتطرّق اللقاء إلى أهمية بناء منظومات متكاملة للطاقة تستند إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يدعم جاهزية الدول لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذا القطاع، ويعزز قدرتها على التعامل مع التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.

من جانبه، أعرب الدكتور كريستيان بروش عن تقديره لرؤية دولة الإمارات الطموحة في قطاع الطاقة، مشيداً بمبادراتها النوعية ومشاريعها الرائدة في مجالات الطاقة النظيفة، مؤكداً التزام "سيمنس للطاقة" بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات، والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تدعم التحول في منظومات الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.