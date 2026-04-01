مساهمو "أدنوك للحفر" يوافقون على توزيعات أرباح بقيمة مليار دولار عن عام 2025

أبوظبي في الأول من أبريل/ وام / أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم، عن موافقة مساهميها على كامل نقاط جدول أعمال اجتماع جمعيتها العمومية، بما في ذلك اعتماد التوزيعات الفصلية الأخيرة عن عام 2025، ليصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة عن عام 2025 إلى مليار دولار.

جاءت هذه الموافقات بعد عام استثنائي للشركة نجحت خلاله في تحقيق أداء مالي وتشغيلي غير مسبوق، من خلال التنفيذ المنضبط، والحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة ومستقرة للأصول، والتوسع المدروس في خدمات الطاقة المتكاملة.

ونتيجةً لهذا الأداء المتكامل، سجّلت الشركة في عام 2025 أفضل نتائج مالية في تاريخها، حيث بلغت الإيرادات 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، بنسبة نمو 22% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح إلى 5.3 مليار درهم (1.45 مليار دولار)، بنسبة نمو 11% على أساس سنوي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر: " سجلت ’أدنوك للحفر‘ في عام 2025 نتائج قياسية، وذلك بفضل تميز العمليات، والتوسع في خدمات الطاقة المتكاملة، والنجاح في تحويل الحجم الكبير لأعمالها إلى تدفقات نقدية قوية ومع استمرار دولة الإمارات و’أدنوك‘ في تسريع تطوير مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية، تستمر ’أدنوك للحفر‘ في توسيع عملياتها بكفاءة عالية، مع الالتزام بالسلامة، والاستفادة من التكنولوجيا وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وتعزيز العوائد".

وأضاف معاليه: موافقة مساهمي ’أدنوك للحفر‘ على توزيع أرباح إجمالية بقيمة مليار دولار لعام 2025، وزيادة توزيعات عام 2026 بنسبة 5% على الأقل، تؤكد ثقتهم الراسخة في إستراتيجية الشركة، ونهجها المالي والتشغيلي المنضبط، وقدرتها على الاستمرار في تحقيق قيمة طويلة الأمد مدفوعةً برؤية واضحة للتدفقات النقدية المستقبلية.

وأكد معاليه أن أمن وسلامة الكوادر البشرية في مقدمة أولويات ’أدنوك للحفر‘ خاصةً في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح أن أعمال الشركة ترتكز على أُسس قوية، وإستراتيجية واضحة، ورؤية محددة لأنشطة المرحلة المقبلة، بما يساهم في تعزيز مرونة العمليات واستشراف المستقبل.

وأكدت الشركة أن عمليات الحفر الأساسية لم تتأثر بشكل كبير بالتطورات الإقليمية الأخيرة، حيث شكل العائد من هذه العمليات نحو 90% من صافي دخل الشركة في عام 2025 أما في قطاع خدمات حقول النفط، فقد نجحت الشركة في احتواء تأثير التوترات خلال الربع الأول من عام 2026، ولا تزال تسير بثبات نحو تحقيق أداء يتماشى إلى حدٍ كبير مع التوجيهات الفصلية المعلنة وستستمر الشركة في متابعة المستجدات عن كثب، وتطبيق التدابير الاحترازية، وتقديم المعلومات اللازمة في حال حدوث أي تطورات خلال الربع الثاني وما بعده.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة تستند إلى أسس صلبة ومستدامة، ورؤية واضحة للأنشطة المتعاقد عليها، وتدفقات نقدية قوية، إلى جانب إستراتيجية نمو منضبطة.

وتُشكل هذه المرتكزات قاعدة متينة تمكّن "أدنوك للحفر" من التخطيط بشكل مسؤول لتعزيز مساهمتها في توسيع قدرات إنتاج الطاقة في دولة الإمارات، واستكشاف فرص التوسع الإقليمي.

وتؤكد نتائج اجتماع الجمعية العمومية، استمرار ثقة المساهمين في قدرة شركة "أدنوك للحفر" على توليد تدفقات نقدية قوية، والتزامها بنهج منضبط في تخصيص رأس المال، إلى جانب دورها المتنامي في دعم خطط دولة الإمارات لرفع قدراتها الإنتاجية في قطاع الطاقة على المدى البعيد.

ومع تصنيف الشركة ضمن أفضل عشر شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث الربحية، تنطلق "أدنوك للحفر" في مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بميزانية عمومية قوية، وقدرات موسّعة في خدمات الطاقة المتكاملة، وحضور إقليمي متزايد.

ووافق مساهمو شركة "أدنوك للحفر" على توزيعات أرباح نهائية بقيمة 250 مليون دولار (ما يعادل نحو 5.7 فلس للسهم) عن عام 2025، بما يتماشى مع سياسة التوزيعات التصاعدية المعتمدة لدى الشركة وبذلك يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية إلى مليار دولار (حوالي 23 فلساً للسهم)، ستُدفع في نهاية شهر أبريل 2026 للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى تاريخ 13 أبريل 2026.

وأكد مجلس الإدارة التزامه بتعزيز النمو وزيادة العوائد، حيث أوصى بزيادة في توزيعات أرباح عام 2026 بنسبة لا تقل عن 5%، ويستمر العمل بهذه الزيادة حتى نهاية عام 2030 على الأقل، حيث سيتم تنفيذ هذه الزيادات استناداً إلى التدفقات النقدية الحرة للشركة ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.

وحافظت "أدنوك للحفر" منذ إدراجها للاكتتاب العام في عام 2021، على تحقيق مستويات أداء قياسية، مدعومة بكفاءة عالية في التنفيذ، وتوسع تشغيلي مستدام على نطاق واسع، ونمو ثابت وموثوق في توزيعات الأرباح، مما رسّخ مكانتها كواحدة من أكثر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ربحية.

وستستمر الشركة في التركيز على رفع كفاءة عملياتها، وتوسيع نطاق خدمات الحفر المتكاملة، وتعزيز حضورها الإقليمي، مع التزامها الراسخ بالسلامة والتميز التشغيلي، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.