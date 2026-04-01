تأهل الجزيرة والعين وبني ياس وحتا إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة

أبوظبي في الأول من أبريل/ وام / تأهلت فرق العين وبني ياس والجزيرة وحتا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بعد مواجهات قوية مساء أمس ضمن الدور ربع النهائي.

وبلغ العين الدور المقبل إثر فوزه بصالة نادي بني ياس على شباب الأهلي 3-2، بينما حجز فريق بني ياس بطاقة التأهل أمام الوصل متفوقا بنتيجة 3-1، على صالة نادي العين بعد مواجهة قوية في أشواطها.

وعلى صالة نادي العين أيضا تأهل فريق الجزيرة إلى الدور قبل النهائي مستفيدا من فوزه على النصر 3-1، كما انضم فريق حتا إلى قائمة المتأهلين بالفوز على عجمان 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي الوصل.

من جهة أخرى ينطلق الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل، بمواجهتين بين فريقي العين والجزيرة على صالة نادي الوصل، وتستضيف صالة نادي العين مباراة بني ياس وحتا، وصولا إلى طرفي المباراة النهائية المقررة يوم 17 أبريل الجاري على صالة نادي العين.

وأكد عوض المنصوري، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة أن مباريات الدور ربع النهائي شهدت مستويات فنية مميزة من الفرق المشاركة، سعيا للمنافسة حتى المراحل الأخيرة وصولا إلى النهائي للتتويج بهذا اللقب الذي يمثل رمزية كبيرة لجميع الرياضيين، مشيراً إلى أن المباريات أكدت التطور الكبير للعبة في الدولة، تجسيداً لرؤية الاتحاد في الوصول إلى أفضل المستويات التنافسية.