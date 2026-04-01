غرفة الشارقة تؤكد التزامها بمواصلة دعم القطاع الخاص وتعزيز أداء مجموعات العمل القطاعية

الشارقة في الأول من أبريل/ وام / أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على مواصلة جهودها في دعم القطاع الخاص والارتقاء بأداء مجموعات العمل القطاعية من خلال تبني المبادرات المبتكرة وتطوير الخدمات التي تسهم في تعزيز استمرارية الأعمال ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.

كما أكدت الغرفة التزامها بتوفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو الشركات وتوسعها وترسخ مكانة الشارقة كوجهة إقليمية رائدة للأعمال والاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ 17 الذي عقدته الغرفة اليوم بمقرها برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة إلى جانب عدد من المسؤولين.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على المرئيات والمقترحات التي تمحورت حول التحديات التي يمر بها القطاع الخاص في المرحلة الحالية والتأكيد على تطبيق عدد من الإجراءات التحفيزية التي تضمن استمرارية الأعمال واستدامتها إلى جانب استعراض أداء الغرفة والأجهزة التابعة لها وما حققته من مؤشرات وإنجازات ضمن خطتها التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي في إطار جهودها للحفاظ على نمو الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وثمّن سعادة عبدالله سلطان العويس حرص القيادة الرشيدة لإمارة الشارقة على تعزيز استدامة الأعمال وتطوير بيئة استثمارية جاذبة، مؤكداً أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة جعلت اقتصاد إمارة الشارقة يتمتع بمرونة مكنته من التكيف مع مختلف المتغيرات ومواصلة نموه المستدام الأمر الذي انعكس على توفير بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمارات وعزز مكانة الشارقة المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأكد العويس أن غرفة الشارقة حريصة على تعزيز دورها الفاعل في خدمة مجتمع الأعمال ودعم القطاع الخاص بما يضمن استمرارية الأعمال وزيادة تنافسيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية موجهاً كافة الإدارات والأقسام إلى استثمار شراكة الغرفة مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة للقيام بدور مهم وحيوي في إيصال صوت مجتمع الأعمال ورصد التحديات التي تواجهه والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بما يعزز من أداء القطاع الخاص مشيداً بالتعاون المستمر الذي تقدمه الهيئات الحكومية للمحافظة على استمرارية الأعمال ودعم القطاع الخاص.

وتطرق الاجتماع إلى خطط الغرفة لتطوير مختلف قطاعات الأعمال بالاستفادة من المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها إمارة الشارقة إلى جانب الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم مجموعات العمل القطاعية من خلال الارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات وإطلاق المبادرات المبتكرة واستمرارية عقد اللقاءات الدورية ومراجعة أداء مجموعات العمل بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة.