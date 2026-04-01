"ميادة" المسند تخطف سيف ختامي المرموم للهجن

دبي في الأول من أبريل /وام/ شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، اليوم، منافسات اليوم الختامي لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، والذي شهد مشاركة 1061 مطية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وانتزعت "ميادة" لشعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند، "سيف ختامي المرموم 2026" للحول المفتوح، وجائزة الخمسة ملايين درهم في الشوط السادس، بعد أن، قطعت خلالها مسافة الـ 8 كيلومترات في زمن قدره 12:02:9 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في اليوم.

وفي الشوط الخامس المخصص للزمول المفتوح، نجح "فريح" في إهداء مالكه منصور سعد بن قذله الأحبابي البندقية، وجائزة الـ 1.5 مليون درهم، مسجلاً توقيتاً زمنياً بلغ 12:31:1 دقيقة.

وافتتح "سرحان" سجل رموز الأبكار في الشوط الأول بانتزاعه "شداد الزمول للإنتاج" ومليون درهم بشعار علي سهيل اليبهوني الظاهري، محققاً زمناً قدره 12:27:9 دقيقة.

وتوجت "إعلان" بطلة لشوط "سيف الحول للإنتاج" وجائزة المليوني درهم في الشوط الثاني، لتهدي الفوز لمالكها حمد محمد سهيل العامري، بتوقيت 12:20:2 دقيقة.

وعلى صعيد رموز الحول والزمول المحليات، واصل شعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند تألقه اللافت بحصده "خنجر الحول المحليات" في الشوط الرابع عبر "ترسانة" بتوقيت 12:10:1 دقيقة.

وحلق "مذهل" بـ "شداد الزمول المحليات" في الشوط الثالث ليهدي الناموس ومليون درهم لمالكه محمد فرج علي بن حموده الظاهري، بزمن 12:26:7 دقيقة.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفائزين برموز اليوم الختامي لهجن أبناء القبائل، على منصة ميدان المرموم.

وخلال اليوم أيضاً أقيمت "أشواط العمالقة" المؤجلة من الجمعة الماضي، بسبب الأجواء الماطرة، حيث انطلقت منافسات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل صباح اليوم، تنافست خلالها لمسافة 8 كيلومترات.

وفرض شعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند سيطرته على صدارة الشوطين الأول والثاني، حيث استهلت "ساسكو" رحلة الالقاب بانتزاع المركز الأول في شوط الحول المحليات بتوقيت قدره 12:21:0 دقيقة.

وعززت "أيقونة" التفوق بذات الشعار في الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات، مسجلة الزمن الأفضل في الانطلاقات، بلغ 12:15:0 دقيقة.

وفي تحديات الزمول، أعلن "معتاد" حضوره القوي بشعار حمد غانم علي حموده الظاهري، بعدما تربع على عرش الشوط الثالث للمحليات بتوقيت بلغ 12:32:9 دقيقة.

واختتم "عكراش" رباعية الأشواط الرئيسية الأولى بإهدائه الناموس لمالكه سالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي، بعدما حسم صدارة الشوط الرابع المخصص للزمول المهجنات في زمن قدره 12:29:0 دقيقة.

وفرضت السلالات العريقة حضورها الطاغي في ثالث أمسيات مزاد المرموم الثالث عشر (ج) للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، بمسرح القرية التراثية مساء أمس، حيث شهدت المنصة عرض 70 مطية من خيرة إنتاج العزب.

وجاءت بكرة تنحدر من سلالة الأب (الشبابي - العاصفة) ومن الأم (حشيمة) في طليعة صفقات الليلة، بعد أن انتقلت ملكيتها إلى محمد أحمد سيف الغيث مقابل مليون و100 ألف درهم، لتؤكد سلالة "الشبابي" قيمتها الفنية العالية في سوق الإنتاج.

وعزز محمد أحمد سيف الغيث مشترياته بانتزاع ملكية بكرة أخرى من سلالة الأب (الفارس - العاصفة) ومن الأم (صوغة) مقابل 550 ألف درهم.

وقال عبد الله أحمد فرج مدير الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في نادي دبي لسباقات الهجن، إن المهرجان وصل إلى المحطة الأخيرة من هذه النسخة وسط نجاح كبير من جميع المشاركين.

و قدم التهنئة لجميع الفائزين برموز اليوم، لافتا إلى أن جميع الفعاليات تسير، وبشكل طبيعي وفق الجدول الموضوع لها مسبقا وسط حضور جماهيري لافت.

وعبر عدد من الفائزين في منافسات اشواط اليوم عن سعادتهم بالتتويج في الحدث الذي يمثل قيمة كبيرة للرياضات التراثية، وذلك وسط منافسة قوية في جميع الأشواط الصباحية والمسائية.