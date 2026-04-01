البستكي بطلا لكأس ولي عهد دبي للقدرة 2026

دبي في الأول من أبريل / وام / توج الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، الفارس عبدالله عبدالرحمن البستكي بطلاً للنسخة الـ18 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة 2026 لمسافة 120 كيلومتراً، في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي أقيم اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 136 فارساً وفارسة.

وأحرز البستكي، على صهوة الجواد «بوليو تشارلز»، من إسطبلات (MRM)، اللقب بعدما أنهى السباق بزمن 4:23:28 ساعة، حيث فرض سيطرته على مجريات المنافسة خلال المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة)، وحافظ على الصدارة حتى خط النهاية، محققاً الفوز بفارق 29 ثانية.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة الفرنسية ليا فاندكيركوف من إسطبلات F3 على صهوة «إيه باندومز مون شادو» بزمن 4:23:57 ساعة، فيما حل ثالثاً الفارس محمد عادل الحوسني من إسطبلات الريف عجبان على صهوة «إس سي بونيتو» بزمن 4:24:16 ساعة.

وقام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بتتويج الفائزين، بحضور أحمد راشد الكعبي المدير العام لنادي دبي للفروسية، وأحمد سعيد الفلاسي مدير الشراكات والعلاقات الإستراتيجية في شركة "إعمار"، الراعي الرسمي للسباق.

واختتم المهرجان بهذا السباق منافساته التي تضمنت 4 سباقات، بدأت بسباق السيدات، تلاه كأس اليمامة للأفراس، ثم سباق الإسطبلات الخاصة، وصولاً إلى السباق الرئيسي الختامي.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن نجاح مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة امتداد لنجاحات موسم سباقات الخيل، ويأتي بعد التنظيم المميز الذي شهده سباق كأس دبي العالمي، بما يعكس حجم الدعم الذي تحظى به رياضة الفروسية من القيادة الرشيدة.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": إن كأس دبي العالمي شهد مشاركة نخبة الخيول على مستوى العالم، وسط رضا واسع من الملاك والمدربين والفرسان والجمهور، مشيراً إلى أن الأمسية اتسمت بمستويات فنية وتنظيمية عالية، قبل أن تتواصل النجاحات من خلال مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي امتد لعدة أيام وشهد حضوراً نوعياً لأفضل الخيول.

وأشاد بجهود اللجنة المنظمة لسباقات القدرة، مثمناً العمل التنظيمي الذي أسهم في خروج المهرجان بصورة مشرفة وتحقيقه نتائج إيجابية على مختلف المستويات، مؤكداً أن العمل سيتواصل لتقديم نسخة أكثر تطوراً في الموسم المقبل، مع الحرص على الاستفادة من الملاحظات والمقترحات، بما يدعم مسيرة التطوير ويعزز مكانة سباقات القدرة في الدولة.

وعبر الفارس عبدالله عبدالرحمن البستكي عن سعادته بالتتويج باللقب، مشيراً إلى أن الفوز يعد تحقيقاً لحلم راوده منذ الصغر، ويشكل محطة مهمة في مسيرته الرياضية.

وأوضح أن السباق جاء صعباً نتيجة تأثر الأرضية بالأمطار، إلا أن الجواد قدم أداءً مميزاً وكان على قدر التحدي، ما أسهم في حسم اللقب، معرباً عن تطلعه لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، والسعي للفوز بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.