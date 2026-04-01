إطلاق مبادرة "شباب أبوظبي للاستجابة للطوارئ"

أبوظبي في الأول من أبريل / وام / أطلق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، مبادرة "شباب أبوظبي للاستجابة للطوارئ" في خطوةٍ إستراتيجية تستهدف تعزيز الجاهزية وترسيخ دور المجتمع كشريك فاعل في منظومة الاستجابة، وذلك في إطار مواكبة المخاطر المحتملة وترسيخ منظومة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة ومرونة.

وتسعى المبادرة إلى استثمار طاقات شباب أبوظبي عبر إشراكهم في دعم جهود الاستجابة في الإمارة ونشر الوعي المجتمعي، على نحو يعزز من قدرة المجتمع على التعامل مع مختلف المخاطر، ويُسهم في دعم استمرارية الأعمال وتقليل الأثر خلال الحالات الطارئة.

كما تركز مبادرة "شباب أبوظبي للاستجابة للطوارئ" على تمكين الكفاءات الشبابية وتأهيلها وفق منهجيات علمية وتطبيقية تتيح لها الإسهام بفعالية ضمن منظومة إدارة الأزمات في الإمارة، إلى جانب تنظيم ورش توعوية متخصصة تسلط الضوء على آليات عمل المركز ومنصاته ومنهجيات تقييم المخاطر، إضافة إلى دعم مستهدفات حملة "مجتمعنا جاهز".

وأكد سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن إطلاق المبادرة يأتي امتداداً لنهج إستراتيجي يضع الإنسان في صميم منظومة الجاهزية، ويعزز من تكامل الأدوار بين الجهات المؤسسية والمجتمع.

وقال : " إن تمكين شباب الوطن يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة استجابة مرنة ومستدامة. وإننا نواصل في المركز تطوير قدراتنا المحلية عبر إعداد وتأهيل كوادر شابة تمتلك المعرفة والمهارة والجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، إيماناً بأن الجاهزية الحقيقية تنطلق من مجتمعٍ واعٍ ومؤهل قادر على دعم الجهود المؤسسية، وتحقيق الاستجابة الفاعلة في الوقت المناسب وفق أفضل الممارسات العالمية".

من جهته، أكد سيف المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، أن المبادرة تجسد دور الشباب كشركاء أساسيين في تعزيز جاهزية المجتمع، مشيراً إلى أن تمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على دعم الجهود المؤسسية.

وأكدت نورة البادي، قائد مبادرة "شباب أبوظبي للاستجابة للطوارئ" وعضو مجلس أبوظبي للشباب، أن المبادرة تمثل منصة عملية لترجمة وعي الشباب إلى أثر ملموس على أرض الواقع ليدعم الجهود المؤسسية.

وقالت: "نطمح من خلال هذا التعاون إلى تأهيل نخبة من الشباب القادرين على تعزيز جاهزية المجتمع والاستجابة الفاعلة للطوارئ والأزمات في الميادين، بما يعكس روح الانتماء ويجسد قيمة ‘الفزعة’ التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات في مختلف الظروف".

وتعكس مبادرة "شباب أبوظبي للاستجابة للطوارئ" التزام إمارة أبوظبي بتعزيز جاهزيتها الشاملة من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل دور المجتمع في منظومة إدارة الأزمات بالإمارة، في نموذجٍ متكاملٍ يرسخ ثقافة الوقاية والاستعداد، ويؤكد أن الجاهزية مسؤولية مشتركة تسهم في حماية المكتسبات المحلية وتعزيز استدامة التنمية في مختلف الظروف.