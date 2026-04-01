"عمومية اتحاد السلة" تنتخب عضوين جديدين لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة

دبي في الأول من أبريل/وام/ انتخبت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الإمارات لكرة السلة، عضوين جديدين لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الاتحاد في دورته الجديدة 2024-2028 وفق اللائحة المعتمدة.

وفاز كل من حسين حسن البلوشي من نادي الحمرية، وأحمد صالح الشحي من نادي النصر بالتزكية، ليكتمل بذلك تشكيل مجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس، بقاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الإماراتية، بمشاركة 16 نادياً من أصل 19.

وترأس الاجتماع سعادة عبد اللطيف ناصر الفردان رئيس الاتحاد، بحضور الدكتور محمد الكعبي ممثلاً عن وزارة الرياضة، والمستشار بدر الحمادي رئيس لجنة الانتخابات، وعبدالله حسن محيوه نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب علي الأميري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية، وغالية المازمي عضو مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة النسائية.

واعتمدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع خطة عمل الاتحاد لعام 2026، والتي تركز على تطوير المسابقات، وتعزيز مشاركة الفئات السنية، ودعم المنتخبات الوطنية، بما يسهم في تطوير اللعبة واستقرارها، ومواكبة تطورها على الصعيدين القاري والعالمي.

وأعرب الفردان عن شكره لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم المستمر والجهود المبذولة لتذليل الصعاب وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة الرياضية.