"ايدج" تشارك في"معرض الطيران والفضاء والدفاع والأمن" في تشيلي

أبوظبي في 2 أبريل/ وام/ أعلنت مجموعة ايدج، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن مشاركتها الأولى في المعرض الدولي للطيران والفضاء والدفاع والأمن (FIDAE 2026) في تشيلي، في إطار توسيع حضورها في منطقة أمريكا اللاتينية.

وتكشف ايدج في المعرض، الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 12 أبريل الجاري، مجموعة واسعة من أحدث حلولها في مجالات الجو والبر والأمن السيبراني، مجسّدةً نهجها المتكامل متعدد المجالات في تطوير القدرات الدفاعية الحديثة.

وقال عمر الزعابي، رئيس قطاع ايدج التجارية لدى المجموعة، إن مشاركة "ايدج" الأولى في هذا المعرض تعكس تنامي حضورها في سوق تكنولوجيا الدفاع في أمريكا اللاتينية، مضيفا أنه استناداً إلى شراكاتها الراسخة في المنطقة، تمكنت من تعزيز موقعها كمزوّد لحلول متطورة ذات أثر تحولي، مع الإسهام في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتطوير القدرات التكنولوجية.

وأضاف أن تشيلي تتمتع ببيئة تشغيلية متميزة، بفضل امتداد نطاقها الجغرافي وتنوع تضاريسها، ما يفرض حاجة متزايدة إلى حلول متكاملة في مجالات المراقبة والأمن، وانطلاقاً من ذلك، تركز "ايدج" على تقديم مجموعة شاملة من أحدث التكنولوجيا المعززة للقدرات، بما يدعم عملاءها في تحقيق أهدافهم في مجالي الأمن الوطني والأمن المدني.

وفي المجال الجوي، تستعرض مجموعة ايدج العديد من أنظمة الطائرات المسيرة المخصصة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إلى جانب الأنظمة الجوالة والذخائر الدقيقة التوجيه.

ومن أبرز هذه الحلول المروحية المسيرة من طراز HT-100 ، ونظام REACH-S من فئة الارتفاع المتوسط والتحمل الطويل (MALE).

أما في المجال البري، فتقدم المجموعة مركبتي عجبان MK2 وحفيت MK2 المدرعتين، والتي تم تصميمهما لتعزيز القدرة على الحركة، وتوفير مستويات عالية من الحماية، وتحقيق كفاءة تشغيلية في مختلف البيئات والتضاريس.

وتعرض ايدج كذلك مجموعة من حلول الأمن السيبراني والاتصالات الآمنة التي تضمن استمرارية العمليات وحمايتها، مع تعزيز أمن الشبكات في مواجهة التهديدات الرقمية، ويشمل ذلك أنظمة الاتصالات فائقة الأمان التي تقدمها "كاتم"، والمصممة لدعم التطبيقات الحيوية عالية الحساسية.

وفي قطاع الحرب الإلكترونية، تستعرض المجموعة حلولاً متقدمة لحماية العمليات ضمن البيئات الكهرومغناطيسية المعقدة، ومن أبرزها نظام" BORDERSHIELD " المستقل لمراقبة الحدود، إلى جانب أنظمة من طراز GPS PROTECT 2 وGPS PROTECT 4 لمكافحة التشويش.

كما يضم العرض تقنيات غير فتاكة بهدف دعم مهام السلامة العامة وعمليات الأمن المدني.

وتعكس المشاركة الأولى للمجموعة في معرض FIDAE تطور شراكاتها المستمرة مع الجهات الأمنية في المنطقة.

وفي وقت سابق من شهر مارس الماضي، أبرمت مجموعة ايدج خطاب نوايا مع وزارة الدفاع الوطني في الإكوادور لتنفيذ برنامج أمني متكامل يهدف إلى تطوير أنظمة المراقبة وتعزيز حماية الحدود.