"الأوركسترا الوطنية للدولة" تحتفي بالتاريخ الموسيقي العريق للسينما والتلفزيون الإماراتي

أبوظبي في 2 أبريل/ وام/ تقدم الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات برنامجا فنيا جديدا يحتفي بالأرشيف الموسيقي العريق في التلفزيون والسينما الإماراتية، ويُقام يومي 16 أبريل في المجمع الثقافي بأبوظبي، و18 أبريل على مسرح مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي.

ويُقدَّم البرنامج بتوزيع أوركسترالي سيمفوني كامل يعكس مكانة هذه الأعمال في الذاكرة الثقافية والمجتمعية لدولة الإمارات، تحت عنوان "من الشاشة إلى المسرح".

ويستعرض البرنامج رحلة الإبداع التي رافقت أعمال الشاشة الوطنية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

ويجمع البرنامج مختارات موسيقية من من أعمال تلفزيونية وسينمائية ورسوم متحركة إماراتية تمتد عبر خمسة عقود، كما يسلّط الضوء على المؤلفين الموسيقيين لهذه الأعمال، ويُبرز دورهم في تشكيل اللغة الموسيقية التي رافقت سرد القصص على الشاشة الإماراتية.

ويقدّم الحفل رحلة موسيقية مشتركة عبر ألحان رافقت أجيالاً، في تجربة حيّة تجمع بين التأمل والإلهام، وتتيح للجمهور إعادة التواصل مع هذه الذاكرة الفنية المشتركة بطريقة تعبّر عن قيمتها الثقافية وتكتسب حضوراً خاصاً في هذه المرحلة.

وتقدم الأوركسترا الوطنية للدولة هذا البرنامج بمشاركة الكورال، حيث تعيد تقديم عدد من الأعمال الموسيقية المعروفة في قالب أوركسترالي متعدد الأصوات، بدون المساس بهويتها الموسيقيةالأصلية.

كما يستعرض البرنامج إبداعات نخبة من الملحنين الإماراتيين، من بينهم عيد الفرج، وإبراهيم جمعة، وفايز السعيد، ممن ساهموا في تطوّر ملامح الصوت الموسيقي للتلفزيون والسينما على مستوى دولة الإمارات.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه لطالما شكّلت الموسيقى وسيلةً تعبيريةً ملهمةً لرواية القصص الإماراتية وتحمل العديد من هذه الأعمال الموسيقية ذكريات ارتبط بها الجمهور عبر أجيال مختلفة، مشيرة إلى أن إعادة تقديمها على المسرح السيمفوني لا يقتصر على تسليط الضوء على المؤلفين الموسيقيين والمبدعين الذين أسهموا في صياغتها، بل يهدف أيضاً إلى خلق تجربة مشتركة تجمع الناس حول ذاكرة موسيقية واحدة.

وأضافت أنه وبصفتنا أوركسترا وطنية، تقع على عاتقنا مسؤولية التعبير عن الصوت الثقافي للدولة، وتعزيز دور الموسيقى في مدّ جسور التواصل بين أفراد المجتمع بطرق مؤثرة وذات معنى، ويشكّل هذا البرنامج تحية لهذا الإرث الموسيقي، ودعوة للجمهور لاكتشافه من جديد برؤية فنية معاصرة.

وتم تصميم الحفل الموسيقي على شكل سلسلة من المقطوعات الأوركسترالية المُتداخلة وفق نمط ميدلي، بحيث يُقدّم كل أداء عرضاً موسيقياً لمرحلة محددة من تطور التلفزيون والسينما الإماراتية والأسلوب الموسيقي المرافق له.

وتجمع كل مقطوعة مُتداخلة ألحاناً من انتاجات مُتعددة ضمن عمل أوركسترالي مُتصل، ويتولى تقديم الحفل الممثل والمخرج والشاعر الإماراتي ياسر النيادي، الذي يستعرض قبل كل مقطوعة قصصاً موجزة تربط هذه الأعمال الموسيقية بالسياق الزمني والثقافي لإبداعها.

ويتضمن البرنامج أعمالاً موسيقية من إنتاجات أيقونية تشمل مسلسلي إشحفان "1978"، والغوص "1978"، وعابر سبيل "1988"، أول فيلم إماراتي، وفريج "2006"، أول مسلسل رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد في المنطقة، إضافة إلى إنتاجات حديثة منها خيانة وطن "2016" والكمين "2021"، وكلاهما مستوحى من أحداث حقيقية، كما تنبثق هذه الاختيارات من مجموعة من المجالات التلفزيونية والسينمائية، بدءاً من الدراما التاريخية والكوميديا الاجتماعية وصولاً إلى الرسوم المتحركة والسينما المعاصرة.

من جانبه، قال أحمد فرج، قائد الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه تم تأليف هذه المقطوعات الموسيقية لترافق قصصاً تروى على الشاشة، لكنّ أداءها على المسرح مباشرةً يحوّلها إلى ذكرياتٍ قائمة بحد ذاتها، تقدم من خلال أنغامها قصةً متكاملة ومليئة بالحنين، تلتقطها قلوب المستمعين وآذانهم على الفور، وتحمل لهم في طيّاتها معنىً جديداً كلياً.

من جهتها، قالت فاطمة الهاشمي، المخطط الفني لدى الأوركسترا الوطنية للدولة، إنه تم البدء في وضع برنامج الحفل، أدركنا سريعاً أن كل مقطوعة موسيقية اقترحها أحد أعضاء الفريق تحمل ذكرى عزيزة على قلوبهم، مشيرة إلى أن هذا الحفل ليس مجرد احتفاء بالأعمال الموسيقية للسينما الإماراتية، بل وسيلةً لاستعادة عواطف وذكريات قريبة من قلوب الجمهور، رافقتهم على مدار حياتهم.

وسيجمع العرض نخبة من الضيوف المدعوين من عالم السينما والتلفزيون في دولة الإمارات، من ممثلين ومخرجين وملحنين ومبدعين ممن شاركوا في الأعمال المعروضة.

ويقدم الحفل تحت عنوان "من الشاشة إلى المسرح" للجمهور فرصة الاستماع إلى أعمال موسيقية مألوفة برؤية فنية عصرية، واستعادة القصص واللحظات المميزة التي شكلت جزءاً من الذاكرة الثقافية في دولة الإمارات، ضمن تجربة حيّة مشتركة على المسرح ، فيما تواصل الأوركسترا الوطنية للدولة تقديم برامج تعكس الهوية الثقافية للدولة، يوفّر هذا الحفل فرصة للجمهور للالتقاء حول موسيقى ارتبطت بوجدان أجيال مختلفة.