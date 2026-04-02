الإمارات تُعلن تفاصيل النسخة الـ 33 لـ "كأس رئيس الدولة للخيول العربية" 2026

أبوظبي في 2 أبريل/ وام/ بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن تفاصيل أجندة النسخة الثالثة والثلاثين لعام 2026، التي تتضمن 19 جولة في 4 قارات حول العالم، وتقدم جوائز قيمتها 20 مليون درهم للفائزين.

وأكدت اللجنة، في بيانها اليوم، أن نسخة العام الجديد ستعزز مكانة الكأس كأغلى وأضخم سلسلة سباقات للخيل العربي في التاريخ، وذلك بعد النجاحات المبهرة التي حققتها في ختام الموسم الماضي (النسخة 32)، والذي سجل أرقاماً قياسية، حيث شاركت 354 خيلاً في السباقات، وسط حضور جماهيري تجاوز 400 ألف متفرج في أعرق المضامير العالمية، بينما حقق المحتوى الرقمي للسلسلة انتشاراً واسعاً بأكثر من 500 مليون مشاهدة، لتشكل هذه الإنجازات قاعدة صلبة تنطلق منها النسخة الجديدة نحو آفاق أرحب.

وتفصيلا أكدت اللجنة المنظمة أن أجندة الموسم الجديد ستتضمن 19 محطة عالمية، تبدأ من تونس في 19 أبريل 2026، ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة بمضمار "تشرشل داونز" العريق في 30 أبريل الجاري، وتليها فرنسا في 10 مايو المقبل.

وتتواصل الرحلة عبر السويد في 6 يونيو، وإيطاليا في 21 من الشهر نفسه، والمملكة المغربية في 28 يونيو، ثم ألمانيا في 5 يوليو، وهولندا في 26 من الشهر نفسه، والمملكة المتحدة بمحطة "نيوبري" في 14 أغسطس، وإسبانيا في 15 أغسطس ، ثم بلجيكا في 1 سبتمبر ، وتركيا في 6 سبتمبر ، وروسيا في 12 سبتمبر، وبالتزامن معها تقام المحطة الثانية في المملكة المتحدة بمضمار "دونكاستر"، ثم بولندا في 27 سبتمبر ، ومن ثم تنتقل إلى المضامير العربية بالمحطة الجديدة بسوريا في 9 أكتوبر، ثم ليبيا في 24 أكتوبر، ومصر في 31 من الشهر نفسه ، وصولاً إلى المحطة الختامية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 20 نوفمبر .

وتمثل هذه النسخة التاريخية والجوائز الضخمة امتداداً لرسالة الإمارات في دعم وتشجيع الملاك والمربين، وتعزيز النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في الحفاظ على الخيل العربي كرمز للهوية والثقافة والتراث.

وتهدف السلسلة عبر توسعها الجغرافي في 4 قارات (أوروبا، وأمريكا، وآسيا، وأفريقيا) إلى توفير بيئة تنافسية تضمن استدامة هذه الرياضة العريقة.

وأعرب سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة، عن فخره بالنقلة النوعية للكأس الغالية، وقال إن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جعل من هذه الكأس جسراً يربط الإمارات بالعالم، مضيفا أن اللجنة لا تنظم مجرد سباقات، بل تضع إستراتيجية عالمية لدعم الملاك ورفع قيمة الخيل العربي الأصيل في كل قارة، والوصول إلى 19 محطة هو دليل قاطع على ريادة دولة الإمارات.

من جانبه، ثمن سعادة فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة، الدعم الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد (مجدد الخيل العربي في العالم)، مؤكداً أن اختيار مضامير تاريخية مثل "لونغ شامب" و"تشرشل داونز" و نيوبيري" ودونكاستر و"سان سيرو" يثبت أن الكأس باتت الشريك الإستراتيجي الأول لأعظم مهرجانات السباقات العالمية.

وأعرب عن الفخر بسلسلة السباقات التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، مشيرا إلى أن النسخة 33 ستكون الأضخم، حيث تمثل الجوائز والخطط الجديدة نقلة نوعية ستنقل سباقات الخيل العربية إلى آفاق غير مسبوقة.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة جولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة انطلقت عام 1994 برؤية المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لإعلاء شأن الخيل العربي عالمياً.

وعلى مدار 33 عاماً، وبدعم مستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أصبحت الكأس الحدث الأبرز والأعرق في العالم، بما يسهم في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل وتعزيز دور الإمارات المحوري في رياضة الفروسية العالمية.