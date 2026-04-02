نادي دبي للفروسية: أكثر من 4 آلاف جواد شاركت في سباقات الموسم الحالي

دبي في 2 أبريل/ وام/ أكد نادي دبي للفروسية أن منافسات الموسم الحالي سجلت مشاركة أكثر من 4 آلاف جواد في مختلف السباقات، في مؤشر يعكس قوة الموسم ونجاحه، وقدرة النادي وقرية دبي الدولية للقدرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الخيول وتنظيم الفعاليات بكفاءة عالية.

جاء ذلك في أعقاب ختام النسخة الـ18 من مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، حيث أوضح أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن المهرجان شكل امتداداً لموسم استثنائي من حيث عدد المشاركين ومستوى الخيول والتنظيم.

وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 600 خيل توزعت على 4 سباقات رئيسية، هي سباق السيدات، وكأس اليمامة للأفراس، وسباق الإسطبلات الخاصة، وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وأضاف الكعبي أن المهرجان يعد من أبرز الفعاليات لأهل الخيل، وشهد مشاركة نوعية لخيول بمستويات عالية، موجهاً الشكر إلى الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجاح الحدث، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن فرق العمل تعاملت بكفاءة مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار، حيث تم الحفاظ على جاهزية الميدان واستمرارية العمل دون توقف، بدعم ومتابعة مباشرة من الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية.

وأكد أن الجهود تركزت على تجهيز مراحل السباقات وفق أعلى المعايير لضمان سلامة الخيول والفرسان، مشيراً إلى أن التنظيم جسد مستوى الجاهزية العالية لقرية دبي الدولية للقدرة.

وشهد موسم نادي دبي للفروسية إقامة عدد من السباقات الكبرى، يتقدمها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وسباقات مدينة دبي الدولية للقدرة التأهيلية والإنتاج المحلي.