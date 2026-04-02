البحرين: اعتراض وتدمير 188صاروخا و429 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة في 2 أبريل/ وام/ أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم، 188 صاروخا و429 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية " بنا"، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

- خلا -