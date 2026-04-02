"أمريكية رأس الخيمة" توسّع نطاق شبكتها الأكاديمية العالمية

رأس الخيمة في 2 أبريل/ وام/ وسّعت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، نطاق شبكتها الأكاديمية العالمية من خلال مجموعة من مذكرات التفاهم التي وقّعتها مؤخراً مع جامعات رائدة في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، مما يؤكد التزامها بتقديم تعليم عالمي متصل بالعالم ويتمحور حول الطالب.

وتُشكّل هذه الشراكات ركيزة أساسية في الرؤية الإستراتيجية للجامعة وبما يتماشى مع إستراتيجية التعليم 2030 في الدولة ومع المكانة المتنامية للإمارة كونها مركزا في مجالات السياحة والاستثمار والابتكار.

وقال البروفيسور بسام علم الدين، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، إن الجامعة تسعى إلى بناء شبكة عالمية ديناميكية من الشراكات التي تعمل على تحويل الفرص إلى نتائج ملموسة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن هذه الشراكات لا تقتصر على كونها اتفاقيات فحسب، بل تعتبر مسارات تربط مجتمعنا بتعليم عالمي المستوى وبحوث متطورة وخبرات دولية قيّمة، بما يضمن إعداد خريجي الجامعة بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم يزداد انفتاحًا وتنافسية.

وتأتي من بين الشراكات المبرمة حديثاً اتفاقية مع جامعة باث، تُتيح مسارات دراسية ممهدة لطلاب الجامعة لمواصلة الدراسات العليا في إحدى الجامعات المصنّفة ضمن الأفضل في العالم.

كما وقّعت الجامعة مذكرة تفاهم مع جامعة ليفربول، والتي تُتيح فرصا لاستكمال الدراسات العليا والتعلم التجريبي، بجانب دعم مشروعات البحوث المشتركة وبرامج التبادل الأكاديمي.

وتُرسّخ الاتفاقية مع جامعة ليدز إطاراً متينًا لتنقل الطلاب ومسارات استكمال الدراسات العليا في إحدى الجامعات الرائدة في البحث العلمي، مما يمهد الطريق لمشاركة أكاديمية أعمق ومبادرات متعددة التخصصات، فضلًا عن دعم ترسيخ الحضور الأكاديمي للجامعة على الصعيد العالمي.

كما عقدت الجامعة شراكةً مع جامعة أوتاوا، إحدى أبرز الجامعات البحثية في كندا، وذلك في إطار توسيع حضورها في أمريكا الشمالية، وسيتيح هذا التعاون للطلاب فرصًا للوصول إلى مسارات أكاديمية متقدمة وتدريب عملي.

وفي مجال التعليم الصحي، حررت الجامعة اتفاقيات مع كلية الطب في جامعة سابا وجامعة الطب في الأمريكتين، مما يوفر للطلاب طريقا للحصول على شهادة الطب وفق النظام الأمريكي من خلال نموذج أكاديمي منظم "3+3"، حيث يستهدف هذا النموذج الطلاب المسجلين في برنامج بكالوريوس العلوم في التقنية الحيوية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وتعكس مذكرات التفاهم مجتمعةً رسالة الجامعة الأوسع نطاقا الرامية إلى تعزيز التكامل بين الأوساط الأكاديمية وسوق العمل، فضلًا عن دعم الابتكار وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات والمعلومات والرؤية العالمية التي تؤهلهم للنجاح في بيئة سريعة التطور.