النائب العام للاتحاد يستقبل سفير الأردن

أبوظبي في 2 أبريل/ وام/ استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، سعادة السفير ماجد ثلجي القطارنه، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسيرة التنمية في البلدين.

من جهته، عبّر سعادة السفير عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بمستوى التعاون القائم، وما تشهده العلاقات الإماراتية الأردنية من نمو وتقدم في مختلف المجالات، متمنياً دوام الازدهار والتقدم للبلدين.