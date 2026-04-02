شرطة أبوظبي: فتح أبواب المركبة أثناء السير سلوك متهور يخالف الأنظمة المرورية

أبوظبي في 2 أبريل/ وام/ حذّرت شرطة أبوظبي من بعض السلوكيات الخطيرة التي يقوم بها بعض الأفراد، والتي تُعرّض حياتهم وسلامة الآخرين للخطر، ضمن الأولوية الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي" مشددًة على أن فتح أبواب المركبة أثناء السير أو تصوير مقاطع فيديو بغرض تحقيق الشهرة وزيادة المتابعين - من الممارسات المتهورة التي قد تؤدي إلى حوادث جسيمة.

وأكدت أن هذه التصرفات تُخالف القوانين والأنظمة المرورية، وتُشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، داعيًة إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية والالتزام بالسلوكيات الآمنة أثناء القيادة.

وأوضحت أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، وأن البحث عن الشهرة لا يبرر تعريض الأرواح للخطر، مشيرة إلى أن الجهات المختصة لن تتهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتبلغ قيمة مخالفة تعريض حياة الآخرين للخطر 2,000 درهم، وتسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 60 يومًا، مع دفع 50,000 درهم لفك الحجز.