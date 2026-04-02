هيل هاوس للاستثمار تفتتح مكتباً جديداً في أبوظبي العالمي

أبوظبي في 2 أبريل /وام/ أعلنت شركة هيل هاوس للاستثمار، إحدى الشركات العالمية في إدارة الأصول البديلة الخاصة، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي العالمي "ADGM" وحصولها على ترخيص من الفئة "3C" صادر عن هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي "ADGM".

ويعكس افتتاح المكتب التزام هيل هاوس طويل الأمد وثقتها العميقة بالمنظومة المالية المتطورة في المنطقة، كما يجسد تفانيها في دعم الأنشطة الاستثمارية وتوطيد الشراكات مع عملائها في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

ونجحت هيل هاوس مسبقاً في إرساء حضور قوي ومؤثر في قطاع الأعمال داخل دولة الإمارات عبر عدة استثمارات استراتيجية، شملت شركتي فيرتوزون وكلارا من خلال منصتها لخدمات الأعمال أسنتيوم، بالإضافة إلى استثماراتها في القطاع التعليمي التي شملت مدرسة هارتلاند الدولية ومدرسة نورث لندن كوليجيت، وذلك من خلال رافا بارتنرز، ذراعها للاستثمار في الأصول الحقيقية.

ويعزز مكتب الشركة الجديد في أبوظبي من قدرتها على رصد الفرص الواعدة، وتنفيذ الاستثمارات بدقة، وبناء جسور تعاون مثمرة مع الجهات المحلية المعنية.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي "ADGM"، إن قرار واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول البديلة الخاصة في العالم بتأسيس حضور إقليمي لها هنا، يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها أبوظبي بصفتها أحد أبرز المراكز المالية العالمية، ويعزز سمعتها كوجهة مستقرة وموثوقة للشركات الدولية، وإننا نتطلع لدعم مسيرة النمو المستمرة لهيل هاوس ومساهماتها في تطوير المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة.

ويعمل أبوظبي العالمي كحلقة وصل تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الإقليمية الواعدة، وبفضل المقومات الاقتصادية المتينة لأبوظبي، وأطرها التنظيمية القوية، وتركيزها الاستراتيجي طويل الأمد على التنوع الاقتصادي، نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها ودورها كجسر حيوي يربط بين الشرق والغرب، وهو دور يتنامى باستمرار في ظل بحث رؤوس الأموال العالمية عن أسواق مرنة ومحفزة للنمو.

وشهد "أبوظبي العالمي" في السنوات الأخيرة طفرة نمو متسارعة، ليصبح المركز المالي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمركز الأكبر إقليمياً من حيث عدد التراخيص النشطة.

وقال آدم هورنونغ، الرئيس التنفيذي المشارك للعمليات في هيل هاوس للاستثمار،" أرست هيل هاوس على مدار سنوات عدة شراكات متينة مع المستثمرين والشركات والجهات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة، وسيساهم مكتبنا الجديد في توثيق تلك الروابط والالتزامات بشكلٍ أكبر، ونحن ندرك تماماً أن أبوظبي تمثل واحداً من أهم المراكز المالية والاستثمارية في العالم، ويسرنا الترحيب بالزملاء والمستشارين المحليين الجدد الذين سينضمون إلينا لدعم توسع منصتنا إقليمياً في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي".