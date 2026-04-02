الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تُعيد تشكيل مجلسها الاستشاري للاستثمار

دبي في 2 أبريل / وام /أعادت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تشكيل مجلسها الاستشاري للاستثمار لدورة جديدة .

ويضم التشكيل الجديد نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الاستثمار الزراعي والتمويل وتقييم الفرص الاستثمارية والحوكمة.

ويرأس المجلس سعادة الدكتور ناصر بن بكر القحطاني، مستشار الرئيس ومبعوث برنامج الخليج العربي للتنمية، ويضم في عضويته سعادة الدكتور سلمان بن صالح بن سلمان الدحيلان، أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الشريعة بالأحساء في المملكة العربية السعودية، وسعادة محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف، إحدى شركات لونيت، وسعادة الدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بكلية الزراعة في جامعة القاهرة ورئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وسعادة محمد عثمان عبد القادر الزين، المدير التنفيذي السابق لقطاع الاستثمار بالهيئة، وسعادة الدكتور شعلان علوان المشايخي، مدير إدارة الدراسات والإنماء السابق بالهيئة.

ويُعد المجلس الاستشاري للاستثمار أحد الركائز المؤسسية للهيئة، إذ أُسس عام 2024 لتقديم المشورة بشأن الفرص الاستثمارية ومتابعة أداء محفظة الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والصناديق الاستثمارية.