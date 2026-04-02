بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق غدا في الفجيرة

أبوظبي في 2 أبريل/ وام/ تنطلق غداً منافسات الجولة الثانية من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة .

وتشهد هذه الجولة مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف الفئات العمرية، في ظل جاهزية فنية متنامية، وسعي الأندية والأكاديميات إلى تسجيل حضور قوي منذ الجولات الأولى للبطولة.

وتنطلق النزالات يوم غد الجمعة بمنافسات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة للرجال والسيدات، فيما تُقام يوم السبت نزالات فئات تحت 14 و16 عاماً للبنين والبنات، على أن تختتم المنافسات يوم الأحد بمنافسات فئات تحت 12 عاماً والبراعم، في مشهد رياضي يعكس اتساع قاعدة الممارسين واستدامة تطوير المواهب الوطنية.

وقال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: “ الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو محطة مهمة في مسار البطولة، حيث تبدأ الأندية في بناء رصيدها من النقاط وفق رؤية فنية واضحة، مع إدراك أهمية كل نزال ضمن نظام الجولات. هذا النوع من التنافس ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء داخل البساط، ويعزز من مستوى الانضباط الفني لدى اللاعبين. كما أن إقامة الجولة في الفجيرة تسهم في توسيع قاعدة المتابعين، وتعزيز حضور اللعبة على مستوى مختلف إمارات الدولة، بما ينسجم مع توجهات “عام الأسرة” في تعزيز مشاركة العائلات وتفاعلها مع الأنشطة الرياضية”.

من جانبه، عبّر حمدان النجار، لاعب نادي الجزيرة تحت 18 عاماً (الحزام البنفسجي)، عن جاهزيته للمنافسات، وقال: “التحضيرات لهذه الجولة كانت مختلفة، مع تركيز أكبر على التفاصيل الفنية والتكتيكية، خاصة في إدارة النزالات والتعامل مع خصوم بأساليب متنوعة. نسعى لتقديم أداء يعكس مستوى التطور الذي وصلنا إليه”.

وتُقام البطولة ضمن سلسلة من 8 جولات على مدار الموسم، بواقع 5 جولات لفئة البدلة و3 جولات لفئة بدون البدلة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الأندية وتطوير اللاعبين، وترسيخ مكانة الجوجيتسو كرياضة مجتمعية رائدة في الدولة، وتجسيد ريادة الإمارات العالمية في هذه الرياضة التي أصبحت نموذجاً ناجحاً في بناء الأبطال وصناعة الإنجازات.