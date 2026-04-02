عمومية "ديوا" تقر توزيع أرباح بـ 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من 2025

دبي في 2 أبريل/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" موافقة مساهميها على توزيع أرباح إجمالية بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2025 للمساهمين المؤهلين، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للهيئة الذي عُقد اليوم.

وترأس الاجتماع الذي عقد حضورياً في فندق كمبينسكي ذا بوليفارد دبي، مع إتاحة الحضور عن بُعد أيضا، سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ"ديوا"، وأعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة 91.53% من المساهمين.

وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم، بما يعادل 6.2 فلس لكل سهم، عن النصف الثاني من عام 2025، على أن يتم صرفها للمساهمين المؤهلين خلال شهر أبريل الجاري، على أن يكون المساهم مسجلاً في سجل المساهمين بتاريخ أقصاه الإثنين 13 أبريل 2026.

وقال سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي: "بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للمال والأعمال والسياحة، ونموذج متقدم في الابتكار والتنمية المستدامة وجاذبية الاستثمارات، مستندة إلى تخطيط إستراتيجي راسخ وحوكمة رشيدة، وقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة".

وخلال العام 2025، واصلت الهيئة تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية مدفوعة بالنمو المتواصل في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إلى جانب التوسع في الاستثمارات النوعية في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية.

كما عززت الهيئة ريادتها العالمية في مؤشرات الأداء الرئيسية للشركات الخدماتية، محافظةً على مستويات قياسية في الاعتمادية والكفاءة التشغيلية.

وارتفعت الإيرادات السنوية المجمََّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2025 بنسبة 6.02% لتصل إلى 32.84 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. وارتفع صافي الأرباح السنوية بعد الضرائب للمجموعة بنسبة 25.17% ليصل إلى 9.06 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير: "بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها الراسخ بالتميز والاستدامة والنمو المستدام".

وأضاف معاليه: "شكل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث سجلت المجموعة إيرادات غير مسبوقة بلغت 32.8 مليار درهم، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بلغت 17.3 مليار درهم، وأرباح تشغيلية قاربت 11 مليار درهم لأول مرة. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.06 مليار درهم، وهو ما يغطي توزيعات الأرباح السنوية البالغة 6.2 مليار درهم نحو مرة ونصف. ويعكس النمو المتسارع في الطلب على خدماتنا النمو القوي لاقتصاد دبي، حيث ارتفع الطلب الذروي على الكهرباء بنسبة 5.8% ليصل إلى 11,391 ميجاوات، كما ارتفع الطلب اليومي على المياه بنسبة 7% ليصل إلى 487 مليون جالون يومياً مقارنة بالعام السابق".

وتابع : " استلهاماً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرتها لتحقيق مستويات أعلى من التميز في جميع أنشطتها، لاسيما في تعزيز أجندة الطاقة الخضراء، ودعم مسيرة دبي نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي هذا الإطار، يهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي كانت خططه الأولية تبلغ 5000 ميجاوات في موقع واحد، الوصول إلى 8000 ميجاوات بحلول عام 2030. ومن إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة والتي بلغت 17,979 ميجاوات بنهاية عام 2025، شكلت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة نسبة 21.5% ومن المتوقع أن تصل إلى 36% بحلول عام 2030، الأمر الذي سيسهم في تجنب أكثر من 8.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً."

وقال معالي سعيد الطاير: "لقد نجحنا في استقطاب مؤسسات عالمية رائدة إلى دبي من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه لإنتاج الكهرباء والمياه بشكل مستدام بأقل الأسعار في العالم. وتجاوز إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية حتى الآن 237 مليار درهم. وخلال عام 2025، استثمرنا 11.8 مليار درهم بشكل أساسي لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتوسيع شبكات النقل والتوزيع. وكان ذلك ضرورياً لخدمة قاعدة متعاملينا المتنامية، حيث أضيف نحو 57,000 حساب جديد للكهرباء والمياه في عام 2025، ليتجاوز إجمالي الحسابات 1.3 مليون حساب. وتتجلى كفاءة شبكتنا من خلال نسبة الفاقد في شبكة الكهرباء (2%)، والفاقد في شبكة المياه (4.4%)، ومتوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في العام والذي بلغ 0.82 دقيقة فقط، وكلها تعد الأدنى عالمياً."

وأضاف معاليه: "لطالما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي رائدة في توظيف العمليات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وضمان أمن واعتمادية الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها، حيث تحتل الهيئة اليوم المرتبة الأولى عالميًا في 13 مؤشر أداء رئيسيا، ومؤشرين إقليميين في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين. ولدي ثقة كاملة بأن الهيئة ستحافظ على سمعتها العالمية، وتحقق المزيد من التميز التقني، وتسجل نتائج مالية استثنائية تلبي وتتجاوز توقعات جميع المعنيين".