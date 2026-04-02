127 خيلا تتنافس في السباق الـ 13 على مضمار العين للفروسية

العين في 2 أبريل/ وام/ يحتضن مضمار نادي العين للفروسية والرماية، غدا، السباق الـ 13 في الموسم من 9 أشواط، بمشاركة 127 من الخيول العربية الأصيلة، وجوائزه 590 ألف درهم.

ويقام الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1800 متر، للخيول عمر 4 سنوات (إنتاج الإمارات) على لقب "ديربي العين"، وجوائزه 100.000 درهم، بمشاركة 14 من المهرات والأمهار.

ويشهد الشوط الأول (أ) لمسافة 2000 متر، مشاركة الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40.000 درهم، بينما تم تخصيص الشوط الثاني (ب) لمسافة 2000 متر أيضا، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40.000 درهم.

وينطلق الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70.000 درهم، كما تتنافس الخيول عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، وجوائزه 80.000 درهم.

وتشارك الخيول عمر 5 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات)، والتي لم تفز بسباقين في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، وجوائزه 80.000 درهم.

وتم تخصيص الشوط السابع (أ) لمسافة 1400 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات)، وجوائزه 40.000 درهم، بينما تشارك في الشوط الثامن (ب) لمسافة 1400 متر أيضا، الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات) وجوائزه 40.000 درهم.

وتتجه الأنظار إلى الشوط التاسع لمسافة 1000 متر، بمشاركة الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، للمنافسة على لقب سباق العين للسرعة، وجوائزه 100.000 درهم.