إغلاق باب الترشيح للدورة التاسعة لجائزة محمد بن راشد للمعرفة

دبي في 2 أبريل / وام / أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إغلاق باب الترشيح للدورة التاسعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بعد تلقيها عددا كبيرا من الطلبات من مختلف أنحاء العالم .

وأكد سعادة جمال بن حويرب الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الدورة الحالية شهدت مستوى نوعيا متميزا في الإنجازات المقدمة وتنوعا جغرافيا وموضوعيا، شمل قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والتعليم والبحث العلمي.

ومع إغلاق باب الترشيح تبدأ الجائزة مرحلة التقييم والتحكيم وفق معايير علمية بإشراف لجان متخصصة من خبراء دوليين لاختيار الفائزين الذين قدموا إسهامات استثنائية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال فعاليات قمة المعرفة 2026 في دبي، لتعزيز التعاون بين صناع المعرفة ودعم المبادرات المؤثرة عالمياً.