غوتيريش يدعو لوقف فوري للحرب في الشرق الأوسط ويحذر من آثارها العالمية

نيويورك في 2 أبريل/ وام/ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للحرب في الشرق الأوسط ومنح الجهود الدبلوماسية الحالية الفرصة لتحقيق حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة محذرا من خطورة استمرار الحرب التي دخلت شهرها الثاني، ومن آثارها العالمية.

ووجه غوتيريش في تصريحات اليوم نداءات مباشرة إلى الأطراف المعنية، داعيا خلالها كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الوقف الفوري للحرب، وإيران من جهة أخرى إلى الكف الفوري عن مهاجمة جيرانها، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أدان هذه الهجمات وأكد ضرورة احترام إيران لحرية الملاحة.

وحذر الأمين العام من تداعيات الحرب التي باتت محسوسة عالميا، بما في ذلك تقييد حرية الملاحة خاصة في مضيق هرمز، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ويؤثر بشكل خاص على الدول الأكثر فقرا وهشاشة.

وأشار إلى إرسال مبعوثه الشخصي، جان أرنو، إلى لمنطقة لدعم المساعي الدبلوماسية، مؤكدا أن النزاعات لا تنتهي من تلقاء نفسها، وأن الحوار هو الطريق الوحيد لتجنب المزيد من الدمار، مشدداً على ضرورة اغتنام الفرصة الحالية للحل السلمي.

- نيو - أظ - زي -