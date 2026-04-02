شرطة الشارقة تختتم مشاركتها في مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة

الشارقة في 2 أبريل/ وام/ اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بالإدارة العامة للوقاية والسلامة، مشاركتها في الدورة الثالثة لمؤتمر الصحة والسلامة والبيئة الذي نظمته مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" على مدى يومين في مركز الجواهر بالشارقة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والخبراء المختصين.

وجاءت مشاركة شرطة الشارقة لتعكس التزامها بدعم الجهود الوطنية لتعزيز السلامة والصحة المهنية وترسيخ مفاهيم الوقاية في بيئات العمل من خلال رفع الوعي بالمتطلبات التنظيمية وتعزيز الالتزام الاستباقي بالاشتراطات الوقائية للحد من المخاطر وتحسين مستوى السلامة في مختلف القطاعات.

وأكد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة أن مشاركة شرطة الشارقة تمثل استمرارا لتعزيز الشراكات الإستراتيجية وتبادل الخبرات، مشيرا إلى استمرار تبني المبادرات النوعية التي تدعم جودة الحياة وتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالات السلامة والوقاية.

وأوضح أن الإدارة العامة للوقاية والسلامة استعرضت خلال المؤتمر حزمة من المبادرات والأنظمة المرتبطة بنظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية.