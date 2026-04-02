"الشارقة للتعليم الخاص" تستعرض مستجدات قطاع الحضانات وسبل تطوير أدائه

الشارقة في 2 أبريل/وام/ استعرضت هيئة الشارقة للتعليم الخاص خلال اجتماع افتراضي عقدته اليوم برئاسة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس الهيئة مستجدات الوضع الراهن في الحضانات على مستوى الإمارة إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه إداراتها في المرحلة الحالية وسبل تطوير الأداء التشغيلي والتربوي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأطفال بما يتماشى مع أفضل الممارسات التربوية والمعايير المعتمدة .

وتناول الاجتماع الذي حضره علي الحوسني مدير عام الهيئة إلى جانب مديري الإدارات المعنية و مديرات الحضانات الحكومية والخاصة في الإمارة إضافة إلى قيادات تربوية من أكاديمية الشارقة للتعليم عددًا من المحاور الأساسية المرتبطة بواقع قطاع الحضانات إلى جانب البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها أكاديمية الشارقة للتعليم عن بُعد خلال الفترة الحالية.

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة وتفاعلًا ملحوظًا بين المشاركين عكست حرصهم على تبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة إضافة إلى طرح مقترحات عملية من شأنها تحويل التحديات إلى فرص تطوير بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين الهيئة ومؤسسات التعليم المبكر ورفع مستويات الجاهزية للتعامل مع المتغيرات بما يضمن استمرارية تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة في بيئة آمنة ومحفزة.

من جانبه أكد علي الحوسني التزام الهيئة بدعم الحضانات في الإمارة والاستماع إلى ملاحظاتها واحتياجاتها والعمل بشكل تكاملي لتقديم حلول عملية ومستدامة تسهم في تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي تنظمها الهيئة في إطار نهجها الرامي إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل مع مؤسسات التعليم المبكر بما يدعم مسيرة التميز ويرسخ جودة التعليم في إمارة الشارقة.