"طرق دبي" تطلق إطار الكفاءات الفنية والمستقبلية لاستشراف احتياجات الوظائف

دبي في 2 أبريل/ وام/ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق إطار الكفاءات الفنية والمستقبلية، الذي يسهم في صياغة رؤية واضحة لملامح القوى البشرية خلال السنوات القادمة، من خلال مواءمة المهارات المطلوبة مع التغيّرات التقنية والتحولات العالمية المتسارعة.

تعكس هذه الخطوة توجُّه الهيئة نحو الاستثمار الذكي وتفوّقها في تبنّي منهجيات حديثة لإدارة وتنمية رأس المال البشري، الذي يُعد ركيزة أساسية للتميّز المؤسسي، وترسيخ مكانتها جهة حكومية سبّاقة في استشراف احتياجات الوظائف المستقبلية وتصميم حلول تعزّز جاهزية الكفاءات لعقود قادمة.

يأتي الإطار الجديد بوصفه خطوة إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحديد وتطوير الكفاءات الفنية الأساسية والمتخصصة، إلى جانب الكفاءات المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والاستدامة، والابتكار.

ويُحدّد الإطار بدقة مستويات الإتقان المهني لكل وظيفة ومسارات التطور الفني، ويُعزّز قدرة الهيئة على وضع برامج تدريبية أكثر تطوراً، وتصميم سياسات حديثة لإدارة الأداء والجدارات، بما يضمن بناء كفاءات قادرة على دعم تنافسية دبي عالمياً وقيادة مستقبل التنقّل والخدمات الحكومية في الإمارة.

وأكدت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي الموارد البشرية والتطوير في قطاع الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات أن إطلاق الإطار يُعد إرساءً لمرحلة إستراتيجية نوعية في مسيرة الهيئة، بوصفه أداة إستراتيجية تعزّز جاهزية الموظفين، وتدعم جهود تطوير الممارسات المؤسسية، وتُسهم في ربط الخطط المستقبلية للكفاءات مع أولويات حكومة دبي، وتمكين الهيئة من مواصلة دورها الريادي في الابتكار والتميّز الحكومي.

ولفتت إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن التزام الهيئة المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة رأس المال البشري، بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، ورؤية القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل مستدام ومرن في مجالات النقل والبنى التحتية والتقنيات المتقدمة.