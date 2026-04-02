"ريماس" تهدي هجن الرئاسة "سيف الإمارات" في ختامي المرموم

دبي في 2 أبريل/ وام/ شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان، اليوم، منافسات اليوم الختامي لمهرجان المرموم التراثي 2026 لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وسطرت "ريماس" فصلاً جديدًا من فصول الهيمنة التاريخية لشعار هجن الرئاسة، بعدما انتزعت أغلى رموز المهرجان "سيف الإمارات" للحول المفتوح، تحت قيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلة توقيتًا زمنيًا مميزًا بلغ 11:57:0 دقيقة، لتؤكد أحقية الشعار الأحمر بالسيادة للعام الرابع على التوالي.

وفي منافسات الزمول المفتوح، حصد "الريان" بشعار هجن الشحانية، وتحت إشراف المضمر فاران محمد حمد قريع المري، "البندقية الذهبية"، بعد أن قطع مسافة الـ 8 كيلومترات في زمن قدره 12:02:4 دقيقة.

بينما ظفرت "أبعاد" بشعار هجن الشحانية، وبتوجيهات المضمر جابر سالم فاران المري، بـ "خنجر" الحول المحليات، مسجلة توقيتًا بلغ 12:02:7 دقيقة.

كان "الذيب" قد افتتح سجل رموز المساء بإهدائه هجن الرئاسة والمضمر سلطان محمد الوهيبي "شداد" الزمول المحليات، بتوقيت قدره 12:21:7 دقيقة.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان، الفائزين برموز اليوم الختامي على منصة ميدان المرموم.

وتسلم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، بصفته المشرف العام على مؤسسة هجن الرئاسة، "سيف الإمارات" الغالي، تقديرًا للإنجاز الفريد الذي حققته "ريماس" والمضمر سلطان محمد الوهيبي.

وجرى تتويج بقية المضمرين الحائزين على الكؤوس والبنادق والخناجر، ليسدل الستار على واحدة من أقوى نسخ المهرجان الختامي في تاريخ المرموم، مؤكدًا ريادة الإمارات في صون وإحياء رياضة الآباء والأجداد.

وقبيل انطلاق مراسم تتويج الأبطال، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بتكريم شركة (الطاير للسيارات)، الشريك الرسمي لمهرجان ختامي المرموم 2026 ممثلة في حميد مطر الطاير، الممثل الرسمي للشركة تقديرًا لدورها الرائد وشراكتها الاستراتيجية في إنجاح هذا العرس التراثي الكبير.

وتقدم سعادة علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بالتهنئة إلى جميع الفائزين في ختامي المرموم، مؤكدًا أن المنافسات في جميع السباقات، وخاصة اليوم الأخير، تميزت بالندية وسط حضور جماهيري لافت.

وقال إن المهرجان يعد ملتقى خليجيًا إماراتيًا على مستوى عالٍ يقام على روزنامة السباقات الخليجية، وسط مشاركة واسعة تؤكد أهميته وقيمته الكبيرة لدعم الرياضات التراثية.

وقال سعادة مطر علي بن هويدن، عضو اتحاد سباقات الهجن: "فخورون بنجاح الحدث الكبير الذي اختتم بتتويج هجن الرئاسة بسيف الإمارات، وسط مشاركة واسعة من مختلف الدول، ودعم كبير من قيادتنا الرشيدة.

وأضاف أن الكل فائز في ختامي المرموم، هذا العرس الرياضي التراثي الكبير الذي يؤكد الاهتمام بهذه النوعية من الرياضات، وإقامة الفعاليات الرياضية المتنوعة المتعلقة بالرياضات التراثية.

وأعرب المضمر سلطان محمد الوهيبي عن سعادته بتتويج "ريماس" لهجن الرئاسة بسيف الإمارات، وسط منافسة قوية وواسعة من مختلف المشاركات في الشوط الأخير.

وتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها للوصول إلى هذه المكانة، وتحقيق الإنجازات والحفاظ على مكتسباتها.

فيما رسم التواجد الكثيف للسياح الأجانب لوحة عالمية في مدرجات ميدان المرموم اليو والذين توافدوا بأعداد كبيرة عبر الحافلة السياحية المكشوفة "BIG BUS" لمواكبة تحديات اليوم الختامي للمهرجان.

وتفاعل السياح بحماسٍ لافت مع انطلاقة شوط "سيف الإمارات"، حيث اكتظت المنصة الرئيسية بهواة التراث من مختلف الجنسيات، الذين حرصوا على توثيق اللحظات التاريخية لتتويج هجن الرئاسة بعدساتهم.

وأسدل الستار أمس على فعاليات مزاد المرموم الثالث عشر "ج" للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، بمسرح القرية التراثية.

وشهدت الأمسية الرابعة والأخيرة عرض الدفعة الختامية المكونة من 70 مطية، وسط إقبال لافت من الملاك لوضع بصماتهم الأخيرة على الصفقات.

وجاءت في طليعة مبيعات الليلة الختامية بكرة التي تنحدر من سلالة الأب "الفارس - العاصفة" ومن الأم "صوغه"، وانتقلت ملكيتها إلى محمد المهيري مقابل 600 ألف درهم، لتؤكد سلالات "العاصفة" هيمنتها على خيارات المقتنين حتى اللحظات الأخيرة من المزاد.

وبرزت ضمن صفقات ليلة الختام أيضًا “بكرة” من سلالة الأب "المهندس - بعير حمد راشد بن غدير" ومن الأم "الشاهينية"، والتي حاز على ملكيتها محمد حمد سعيد الهاشمي مقابل 280 ألف درهم.