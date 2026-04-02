الكونغو الديموقراطية تعلن انتهاء تفشي مرض جدري القرود

كينشاسا في 2 أبريل/ وام/ أعلنت الكونغو الديموقراطية، اليوم (الخميس) انتهاء تفشي مرض جدري القرود الذي استمر عامين ويرجح أنه تسبب في أكثر من 2200 حالة وفاة في البلاد.

وقال وزير الصحة الكونغولي روجر كامبا في تصريحات للصحفيين في العاصمة كينشاسا إن حكومة بلاده توصلت إلى قرار بأن تفشي المرض قد انتهى ولم يعد يمثل حالة طوارئ وطنية.

تجدر الإشارة إلى أن الكونغو الديموقراطية وهي دولة مترامية الأطراف في وسط أفريقيا كانت مركزا لتفشي مرض فيروسي معد انتشر إلى البلدان المجاورة في عام 2024، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية مع تجاوز المرض للحدود..

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أنهت إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية في شهر سبتمبر الماضي بشأن هذا المرض.

وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هناك أكثر من 161 ألف حالة يشتبه بإصابتها بمرض جدري القرود في الكونغو خلال تفشي المرض بين عامي 2024 وهذا العام وتم تأكيد حوالي 37 ألف حالة منها من

خلال الاختبارات.

