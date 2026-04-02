دائرة الصحة - أبوظبي تعتمد 8 مراكزتخصصية لتشخيص اضطراب طيف التوحد

أبوظبي في 2 أبريل / وام / اعتمدت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ثمانية مراكز تخصصية لتشخيص اضطراب طيف التوحد موزعة على أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، في خطوة نوعية تستهدف تسهيل وصول الأطفال وأسرهم إلى خدمات تشخيصية دقيقة وسريعة ضمن منظومة رعاية صحية متكاملة.

جاء اعتماد المراكز بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام، تأكيداً على توحيد مسارات التشخيص وتقليص فترات الانتظار، إذ تلتزم بتحديد موعد التقييم الأولي خلال 14 يوماً، بما يسرّع بدء التدخل المبكر وتحسين النتائج، فيما تستقبل الحالات عبر الحجز المباشر أو الإحالات ضمن مسارات منسّقة تشمل برامج "الطفل السليم" والحضانات والمدارس ومنشآت الرعاية الصحية، بما يعزز الكشف المبكر ويضمن شمولية الوصول.

وتتوزع مراكز تشخيص اضطراب طيف التوحد في إمارة أبوظبي بين المركز الأمريكي النفسي والعصبي، ومدينة برجيل الطبية، ومركز نمو الطفل – موج التابع لمجموعة إن إم سي، ومركز سكينة للأطفال، ومستشفى برجيل رويال، فيما تضم مدينة العين المركز الأمريكي النفسي والعصبي ومركز سكينة للأطفال ومستشفى برجيل رويال، إلى جانب مستشفى الظنة في منطقة الظفرة.

وتعمل هذه المراكز وفق معيار إدارة رعاية اضطراب طيف التوحد الصادر عن دائرة الصحة – أبوظبي، والذي يحدد متطلبات قائمة على الأدلة العلمية تشمل الكشف المبكر، والتقييم متعدد التخصصات، وتحديد الاحتياجات، وإعداد خطط رعاية فردية، إضافة إلى الإحالة للتدخل المبكر والمتابعة المستمرة.

وأكدت سعادة الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، أن اعتماد هذه المراكز يشكّل نقلة نوعية في تسريع تشخيص اضطراب طيف التوحد وتوحيد مساراته على مستوى الإمارة، بما يضمن وضوح الرحلة العلاجية للأسر ويحد من فترات الانتظار، مشيرةً إلى أن التدخل المبكر ركيزة أساسية في تحسين فرص تطور الأطفال، وأن هذا النموذج يمكّن الأسر من الوصول إلى الدعم المناسب في الوقت المناسب ضمن منظومة رعاية متكاملة ومتخصصة ترتكز على الجودة وسهولة الوصول إلى الخدمات.

جاء اعتماد هذه المراكز عقب عملية تقييم شاملة استندت إلى معايير دقيقة تغطي الحوكمة، وكفاءة الكوادر، والمسارات السريرية، وبيئة المنشآت، وإشراك الأسرة، وأنظمة البيانات، وضمان الجودة، بما يضمن تقديم خدمات صحية مستدامة وعالية الكفاءة.