"المحترفين" تستعرض مخرجات البطولة الإماراتية - القطرية وتحضيرات الموسم الجديد

أبوظبي في 3 أبريل/ وام/ استعرض مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية خلال اجتماعه الدوري التاسع، أمس، نتائج البطولة المشتركة الإماراتية- القطرية، ومؤشرات أداء نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الرياضي الحالي، في ظل الاستعدادات الجارية لإقامته خلال الفترة المقبلة.

وبحث المجلس مستجدات التحضيرات الخاصة بالملتقى الفني للموسم الرياضي المقبل 2026-2027، في إطار الاستعداد المبكر للموسم الجديد وتعزيز الجوانب التنظيمية والفنية لمسابقات الرابطة.

كما استعرض تقرير الحضور الجماهيري في مباريات مختلف مسابقات الرابطة، إضافة إلى تقارير التسويق والشؤون التجارية، بما يسهم في دعم خطط التطوير وتعزيز العوائد التجارية للمسابقات.

ترأس الاجتماع سعادة عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ومديري الإدارات في الرابطة.