"اتحاد الفروسية": مهرجان ولي عهد دبي للقدرة حقق نجاحا كبيرا بمشاركة 607 فرسان وفارسات

أبوظبي في 3 أبريل/ وام/ أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في نسخته الـ18، حقق نجاحا كبيرا على كافة المستويات الفنية والتنظيمية، بمشاركة 607 فرسان وفارسات.

وقال الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام، إن الحدث شهد منافسات مميزة، ومستويات قوية من الفرسان والفارسات، في سباقات السيدات، واليمامة للأفراس، والإسطبلات الخاصة، وكأس سمو ولي عهد دبي، بما يعزز مكانته المرموقة.

وأثنى على الجهود الكبيرة لنادي دبي للفروسية برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، واللجان العاملة، مشيرا إلى حرص الاتحاد على التعاون مع القطاعات ذات الصلة برياضة الفروسية في الدولة، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي، وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في المحافظة على ريادة الإمارات في بطولات الفروسية بشكل عام، ورياضة القدرة على نحو خاص.

وهنأ الهاجري الفائزين، مشيدا بالتجهيزات الكبيرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، لافتا إلى أن التعاون الإيجابي بين منظومة العمل على كافة المستويات شكل ركيزة أساسية لنجاح النسخة الـ 18، وقيمة نوعية للمهرجان بوصفه من السباقات القوية والرفيعة على مستوى الدولة.