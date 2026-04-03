"اليوروليغ": دبي لكرة السلة على بعد خطوة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية

سراييفو في 3 أبريل/ وام/ أكدت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ"، أن فوز فريق دبي لكرة السلة الأخير على موناكو الفرنسي أعاده إلى دائرة المنافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في موسمه الأول بالمسابقة.

وجاء فوز دبي بنتيجة 101- 91 في المباراة التي جمعت بينهما، أمس ضمن الجولة الـ 35 من الموسم 2025- 2026، ليعزز حظوظه مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الدوري.

ورفع الفريق رصيده إلى 18 فوزاً مقابل 17 خسارة، ليصبح على بعد انتصار واحد فقط من دخول قائمة العشرة الأوائل، في ظل احتدام المنافسة على المراكز المؤهلة.

وأشارت الرابطة إلى أن هذه النتيجة، إلى جانب خسارة ريد ستار بلغراد أمام بارتيزان بلغراد، أسهمت في تقليص الفارق مع المنافسين المباشرين، ومنحت دبي دفعة قوية في سباق التأهل.

وينتظر الفريق ثلاث مواجهات حاسمة خلال شهر أبريل الجاري، حيث يلتقي مع زالغيريس كاوناس الليتواني في 7 أبريل، ثم أسطنبول التركي في 10 أبريل، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة فالنسيا الإسباني في 17 أبريل، في مرحلة حاسمة لتحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.