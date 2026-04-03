"أبوظبي للغة العربية" يمدد التقديم لبرنامج المنح البحثية حتى 30 أبريل

أبوظبي في 3 أبريل/ وام/ أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، اليوم، تمديد فترة استقبال طلبات التقديم لبرنامج المنح البحثية، حتى 30 أبريل 2026، لإتاحة المزيد من الوقت أمام الباحثين والمبدعين الراغبين في المشاركة، ولاسيما في ظل الإقبال المتزايد على التسجيل في النسخة السادسة من البرنامج للعام 2026، بما يعكس تنامي الاهتمام بالمبادرات المعرفية التي يطلقها المركز، ويؤكد التزامه المتواصل بدعم البحث العلمي باللغة العربية، وتعزيز حضورها في مختلف الحقول المعرفية.

ودعا المركز الباحثين والمهتمين إلى الاستفادة من البرنامج من خلال تعبئة استمارة التقديم عبر الصفحة الرسمية على الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للغة العربية، وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة، بما يسهم في استقطاب مشروعات بحثية رصينة تدعم تطوير الإنتاج المعرفي باللغة العربية.

ويأتي تمديد فترة التقديم في سياق حرص المركز على استيعاب هذا الإقبال النوعي، وإتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من الباحثين للمشاركة، بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للإنتاج المعرفي باللغة العربية، ويدعم توجهات دولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد المعرفة، وتمكين اللغة العربية أداة فاعلة في البحث العلمي والتأليف المتخصص.

ويهدف برنامج المنح البحثية إلى دعم تأليف الكتب العلمية، وتشجيع الباحثين الإماراتيين والعرب والناطقين باللغة العربية على تقديم مشروعات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية في مجالات البحث والتأليف، وبناء قاعدة معرفية متينة تثري المكتبة العربية وتواكب التحولات العلمية والثقافية المتسارعة.

ويقدم البرنامج سنوياً ما بين 6 إلى 8 منح بحثية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف درهم، للبحوث الملتزمة بالمعايير الأكاديمية المعتمدة، وتشمل مجالاته ستة حقول رئيسة هي: المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات.

ويشترط البرنامج أن تكون البحوث المقدمة مكتوبة باللغة العربية حصراً، وألا يقل حجم المشروع عن 50 ألف كلمة، مع الالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة من حيث وضوح الإطارين النظري والمنهجي، وأصالة الطرح وحداثته، على ألا يكون العمل منشوراً مسبقاً أو مدعوماً من جهة أخرى.

كما تخضع المقترحات لتقييم علمي دقيق وفق معايير عالمية تأخذ في الاعتبار جودة البحث، وأثره المتوقع، ومدى ارتباطه بإستراتيجية المركز، إلى جانب المسار البحثي للباحثين المشاركين، بما يضمن إنتاج كتب علمية ذات قيمة معرفية مستدامة.

ومنذ انطلاقه في العام 2021؛ قدم البرنامج نحو 35 منحة بحثية، ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات، التي تهدف إلى نشر الأعمال البحثية المتميزة الفائزة بمنح ضمن "برنامج المنح البحثية".

وتدعم السلسلة البحوث العلمية في مختلف حقول اللغة العربية، وتسهم في إثراء المكتبة العربية بإصدارات نوعية ومتخصصة.

كما شهدت دورته السابقة إقبالاً دولياً واسعاً تمثل في استقبال 516 طلب مشاركة من 36 دولة، ما يعكس الثقة المتنامية بالمبادرات الثقافية والمعرفية التي تطلقها إمارة أبوظبي ودورها في دعم البحث العلمي باللغة العربية على المستوى العالمي.