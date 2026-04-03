غرف دبي تستعرض مع الهند آليات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

دبي في 3 أبريل/ وام/ بحثت غرف دبي مع سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، تطوير الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والهند، والارتقاء بمجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت الغرفـ في بيان لها اليوم، أنه تم خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مناقشة فرص توسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والهند، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على التكنولوجيا المالية التي تشكل ركيزة أساسية في تطوير منظومات مالية أكثر كفاءة وابتكاراً وابتكار حلول دفع رقمية متقدمة.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز الترابط والتعاون بين شركات القطاع الخاص، ودعم النمو المستدام للعلاقات التجارية البينية، كما تم تسليط الضوء على أهمية التنسيق الوثيق والبناء على الأسس المتينة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، لا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، إن دبي ترتبط مع الهند بشراكة اقتصادية ديناميكية ومتنامية تنسجم مع الطموحات المشتركة والنمو المتواصل في العلاقات الثنائية، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يكتسب تعزيز التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاعات الأعمال دوراً محورياً في تعزيز الثقة، واستدامة النشاط التجاري، ودعم توسيع مجالات التعاون.

وتُعد الهند أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لدبي، حيث تتصدر الهند قائمة الشركات الأجنبية العاملة في الإمارة، فيما تساهم غرفة دبي العالمية من خلال مكتبيها في مومباي وبنغالور، في دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والهند.