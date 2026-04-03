"الوطني للأرصاد": حالة جوية متقلبة على الدولة من السبت حتى 10 أبريل

أبوظبي في 3 أبريل/ وام/ توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة خلال الفترة من يوم غد "السبت" وحتى 10 أبريل الجاري حالة جوية متقلبة، تتخللها فرص لهطول الأمطار ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.

وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن الطقس سيكون من ليل غد "السبت" والأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الشمالية.

ويسود طقس صحو إلى غائم جزئيا، يومي الإثنين والثلاثاء ونهار الأربعاء، ويتحول إلى أجواء مغبرة أحياناً بفعل نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تنشط إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، ومتزامنة مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما يتراوح البحر بين الاضطراب وشدة الاضطراب أحياناً.

وتعود الحالة الجوية إلى التقلب مجدداً من ليل الأربعاء إلى صباح الجمعة، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة وعلى فترات متباعدة.