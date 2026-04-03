نورة الغيثي : "بنك أبوظبي الحيوي" خطوة نوعية تعزز مسار تطوير المنظومة الصحية في الإمارة

أبوظبي في 3 أبريل /وام/ أكدت سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن القطاع الصحي في الإمارة يشهد تحولاً جوهرياً في آليات التعامل مع الأمراض، متجهاً نحو نموذج أكثر كفاءة يرتكز على التنبؤ والوقاية قبل حدوث المرض.

وقالت الغيثي في تصريحات لها إن "بنك أبوظبي الحيوي" الذي دشّنته الدائرة أمس في مدينة مصدر خطوة نوعية تعزز مسار تطوير المنظومة الصحية في الإمارة ووصفته بأنه ركيزة أساسية لدعم هذا التحول، من خلال توظيف البيانات والعلوم لخدمة صحة المجتمع، وتمكين رصد المخاطر المبكرة وتصميم تدخلات علاجية استباقية، بما يعزز جودة الحياة ويكرّس مكانة أبوظبي مركزا عالميا رائدا في تطوير القطاع الطبي.

من جهته، أوضح ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42 التي تم إطلاق المشروع ضمن شراكة استراتيجية معها أن البنك الحيوي خطوة متقدمة نحو بناء منظومة صحية قائمة على البيانات قادرة على التنبؤ، من خلال دمج العينات الحيوية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والبيانات الواقعية، بما يسرّع الوصول إلى المعرفة الطبية ويعزز دقة القرارات الصحية، وصولاً إلى تحسين النتائج على نطاق واسع.

وصُمم البنك ليكون منصة ديناميكية مستمرة التطور، تدمج العينات الحيوية مع بيانات الصحة الفعلية لدعم البحث العلمي والوقاية، مستفيداً من قاعدة سكانية متنوعة تضم أكثر من 200 جنسية، ما يتيح استخلاص رؤى دقيقة تعكس التنوع المجتمعي، ويسهم في تعزيز موثوقية وكفاءة الابتكارات الطبية على مستوى العالم.