"الإمارات للدراجات" يستعد للدفاع عن لقب طواف فلاندرز بقيادة السلوفيني بوجاتشار

أبوظبي في 3 أبريل/ وام/ يستعد فريق الإمارات للدراجات لخوض ثاني سباقات المونومنت لموسم 2026، طواف فلاندرز، بقيادة السلوفيني تاديج بوجاتشار، وذلك بعد مشاركة مميزة في سباق ميلانو–سان ريمو، وأداء قوي في إي 3 ساكسو كلاسيك، مع طموحات كبيرة للدفاع عن اللقب الذي حققه الفريق في النسخة الماضية.

يُعد طواف فلاندرز، المعروف باسم «دي روند»، أحد أكثر السباقات صعوبة وإثارة في روزنامة الدراجات العالمية، إذ يمتد لمسافة 278 كلم، ويتضمن قطاعات مرصوفة بالحصى وصعودات حادة تشكل اختباراً قاسياً للمتسابقين، وسط حضور جماهيري بلجيكي كبير يمنح السباق أجواء استثنائية.

ويمتلك بوجاتشار سجلاً مميزاً في هذا السباق، بعدما توّج بلقبه الأول في 2023 عقب صراع قوي مع الهولندي ماثيو فان دير بويل، قبل أن يعود في 2025 ويحقق فوزه الثاني بهجوم حاسم على صعود أود كوارمونت، ليعود في نسخة 2026 بهدف الدفاع عن لقبه وتحقيق الفوز الثالث.

وأعلن فريق الإمارات للدراجات عن تشكيلة قوية لدعم بوجاتشار، تضم فلوريان فيرميرش المتخصص في سباقات الكلاسيك، إلى جانب ميكيل بييرغ ونيلس بوليت، فيما يوفر كل من روي أوليفيرا وأنطونيو مورغادو خيارات تكتيكية متعددة، ويكمل التشكيلة رون هيريغودتس ويوليوس يوهانسن لدعم الفريق في المراحل الأولى من السباق.

وقال تاديج بوجاتشار: “سعيد جداً بالعودة إلى فلاندرز للدفاع عن اللقب.. الطريقة التي تسابق بها الفريق في ميلانو–سان ريمو كانت مبهرة، وإذا استطعنا الحفاظ على هذا المستوى في الأسابيع المقبلة أعتقد أننا قادرون على تحقيق نتائج كبيرة.. فلاندرز تُعد من أهم معاقل رياضة الدراجات والطاقة المحيطة بهذا السباق مميزة للغاية”.

ويواجه فريق الإمارات للدراجات منافسة قوية يتقدمها الهولندي ماثيو فان دير بويل، الفائز بالسباق ثلاث مرات، إلى جانب البلجيكي فاوت فان آرت الذي يسعى لتحقيق فوزه الأول، والدنماركي مادس بيدرسن الباحث عن أول لقب مونومنت في مسيرته.

وتنطلق نسخة 2026 من طواف فلاندرز من مدينة بروج وصولاً إلى أودينارده، حيث تبدأ الكيلومترات الأولى بتشكل الهروب، قبل أن يحتدم الصراع على الصعودات المرصوفة، خاصة ثنائي أود كوارمونت وباتربيرغ، اللذين يلعبان دوراً حاسماً في تحديد بطل السباق قبل النهاية المسطحة في أودينارده.

ويتطلع فريق الإمارات للدراجات إلى التواجد في مقدمة السباق خلال اللحظات الحاسمة، مع خطة تستهدف تفتيت المجموعة على الصعودات الرئيسية وإطلاق بوجاتشار في التوقيت المناسب، سعياً لتحقيق لقبه الثالث في «دي روند» وتعزيز حضوره في سباقات اليوم الواحد خلال موسم 2026.