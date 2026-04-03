3.1% عجزا في الميزانية العامة في إيطاليا خلال 2025

روما في 3 أبريل/وام/ سجلت إيطاليا عجزا في ميزانيتها العامة خلال العام الماضي 2025 بواقع 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز بذلك السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

وذكر مكتب الاحصاء الإيطالي في بيان له أنه رغم أن هذه النسبة جاءت أقل من نسبة العجز المسجلة عام 2024 والتي بلغت 3.4% فإنها تظل أقل من نسبة 3% التي يستهدفها الاتحاد الأوروبي لضمان سلامة الماليات العامة لدوله الأعضاء.

كانت إيطاليا تأمل في تسجيل نسبة عجز أقل لتمهيد الطريق أمام خروج روما من دائرة إجراءات العجز العام المفرط التي تطبقها عليها الكتلة الأوروبية، وهي آلية تضم الدول التي تسجل نسب عجز مرتفعة في الميزانيات العامة.