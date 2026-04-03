الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 18 صاروخا باليستيا و4 صواريخ جوالة و47 طائرة مسيرة قادمة من إيران

أبوظبي في 3 أبريل/وام/ تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (الجمعة) مع 18 صاروخا باليستيا، و4 صواريخ جوالة و47 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وذكرت وزارة الدفاع أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 475 صاروخاً باليستياً، و23 صاروخا جوالا، و 2085 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 9 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية، وإصابة 203 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.