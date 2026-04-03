"الإمارات للدواء" تعتمد منتجا فمويا جديدا لعلاج السمنة

دبي في 3 أبريل / وام / اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء، منتج أورفورغليبرون "فوندايو™"، وهو علاج فموي مبتكر للحد من زيادة الوزن (السمنة) لتكون دولة الإمارات ثاني دولة في العالم، تُصدر الموافقة التسويقية لهذا الدواء، المُنتَج من شركة Eli Lilly "ليلي" العالمية للأدوية.

يأتي اعتماد هذا الدواء في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتوفير العلاجات المبتكرة والمتقدمة وذات القيمة العلاجية العالية، لا سيما تلك التي تحدث تحولًا في أنماط العلاج التقليدية، من خلال إتاحة بدائل فموية تُغني عن الحقن وتُحسّن تجربة المرض، إلى جانب تسريع وصول الابتكارات الدوائية العالمية للمجتمع الإماراتي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير قطاع دوائي رائد يقوم على الكفاءة والابتكار والاستدامة.

يعد (أورفورغليبرون)، محفزًا لمستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1)، ويؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يومياً دون قيود تتعلق بتناول الطعام أو شرب الماء، للمساعدة في التخسيس والحد من زيادة الوزن المزمن.

يدعم هذا الدواء المبتكر، المرضى على المدى الطويل، في تنظيم الشهية والحد من تناول الطعام بكميات كبيرة، وذلك بالتكامل مع برنامج شامل يركّز على تغيير نمط الحياة وتعزيز الصحة العامة.

وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء إن اعتماد علاج (أورفورغليبرون)، في دولة الإمارات باعتبارها ثاني دولة في العالم، يعد خطوة مهمة تجسّد التزام الإمارات المتواصل وريادتها في تبنّي أحدث الابتكارات في القطاع الدوائي، لاسيما الذين يعانون من زيادة الوزن المفرط .

وأضافت أن هذه الموافقة تعكس حرص المؤسسة على دعم منظومة دوائية متكاملة ومستدامة، قائمة على الابتكار وتعزيز التكامل مع شركائها في القطاع الدوائي، ومواصلة العمل وفق أعلى المعايير التنظيمية العالمية لضمان توفير العلاجات النوعية وفي أوقات زمنية قياسية، وتعزيز الوقاية، ودعم استدامة النظام الدوائي الوطني، بما يسهم في الحفاظ على صحة المجتمع.

وأوضحت الكعبي، أن اعتماد الدواء يستند إلى نتائج الدراسات السريرية التي أثبتت فعالية العلاج واستجابة المرضى له، مؤكدة أن الحد من السمنة المفرطة يعد أولوية بالنسبة لمؤسسة الإمارات للدواء، نظراً لارتباطها بزيادة خطر الإصابة بأكثر من 200 مرض ومضاعفة صحية، من بينها السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ما لا يقل عن 13 نوعاً مختلفاً من السرطان.

من جهتها، قالت روبرتا مارينيلي، الرئيسة والمديرة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في "ليلي" إن العلاج الفموي الجديد، الذي يُستخدم مرة واحدة يوميًا، يوفّر خيارًا إضافيًا للأشخاص الذين يعانون من السمنة، بما يدعم أساليب إدارة المرض.

وأشارت إلى أن إتاحة هذا العلاج في دولة الإمارات، عقب اعتماده من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، تتيح للمرضى المؤهلين الاستفادة منه ضمن الخيارات العلاجية المتاحة.

وأظهر (أورفورغليبرون)، خلال التجارب السريرية نتائج لافتة، تمثلت في انخفاض ملحوظ في الوزن عند استخدامه بالتزامن مع إرشادات تعديل نمط الحياة، إذ سجل المشاركون الذين تلقوا أعلى جرعة، متوسط فقدان في الوزن بلغ 12.4%، فيما من المتوقع أن يتوافر (أورفورغليبرون)، للمرضى المؤهلين ابتداء من مايو المقبل.