دبي في 3 أبريل/وام/أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إطلاق حملة “مذاق دبي الفاخر” على مستوى الإمارة، بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على استكشاف المطاعم المتميزة والاستمتاع بتجارب تناول الطعام ضمن مشهد المأكولات المتنوع في دبي، وذلك حتى 19 أبريل الجاري.

يعد قطاع المأكولات والمطاعم أحد أبرز ركائز الجاذبية العالمية لدبي عبر مواصلة تقديم تجارب غنية تتيح للسكان والزوار استكشاف نكهات متنوعة ضمن أجواء استثنائية.

يضم هذا القطاع مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي المستوحاة من ثقافات وتقاليد نحو 200 جنسية تقيم في الإمارة، ما يعكس تنوعها الثقافي ويعزز مكانتها وجهة عالمية لفنون الطهي.

وتشهد الحملة مشاركة نخبة من أبرز المطاعم، بما في ذلك مطاعم حاصلة على نجوم ميشلان وجوائز “بيب جورماند”، مثل أفاتارا، وتريسند ستوديو، وإل ريستورانتي – نيكو روميتو، وتاكاهيسا، وجونز، وذا غيلد، وسي لا في، وماناو، و21 غرام، وكويا، إلى جانب العديد من الوجهات الأخرى.

وتقدم هذه المطاعم عروضا حصرية تشمل تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة على قوائم الطعام المختارة، إضافة إلى عروض غداء العمل والقوائم المحددة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن قطاع المأكولات والمطاعم يشكل منصة حيوية تجمع مختلف أفراد المجتمع، حيث تسهم المطاعم والمقاهي في تعزيز التواصل الثقافي وبناء العلاقات، مؤكدا أن الحملة تتيح لشريحة أوسع من الجمهور فرصة استكشاف تنوع المأكولات العالمية التي تشتهر بها دبي.

ويعزز حضور العلامات التجارية العالمية المرموقة، إلى جانب نمو الوجهات المحلية، مكانة دبي وجهة رائدة لتجارب المأكولات، في ظل منظومة متكاملة تجمع بين الجودة والتنوع والابتكار.