أكثر من 130 مشاركة في جائزة التميز الاجتماعي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 3 أبريل / وام / اختتمت اللجنة المنظمة لجائزة التميز الاجتماعي التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أعمال تقييم المشاركات في دورتها الخامسة بعد أن استقطبت أكثر من 130 مشاركة من الأفراد والمؤسسات، توزعت على مختلف فئاتها في مؤشر يعكس تنامي ثقافة التميز المجتمعي واتساع دائرة المبادرات النوعية في الدولة.

تضم الجائزة في دورتها الحالية 12 فئة رئيسية تغطي مجالات متعددة من العمل الاجتماعي والإبداع المجتمعي، من بينها الشخصية الاجتماعية المتميزة، والنموذج الشبابي الملهم، والابتكار التكنولوجي للأغراض الاجتماعية، وأفضل مبادرة مجتمعية، والمحتوى الرقمي الاجتماعي، بما يعكس تنوع المشاركات وثراء التجارب المقدمة.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن الإقبال النوعي على الجائزة يجسد وعياً متنامياً لدى أفراد المجتمع بدورهم في مسيرة التنمية، ويعكس ثمار رؤية القيادة الرشيدة التي أرست التلاحم المجتمعي قيمة راسخة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن كل مبادرة متميزة تمثل لبنة في بناء الوطن، وكل فكرة مبتكرة تُعد استثماراً في مستقبل المجتمع.

وأضاف أن الجائزة تمضي نحو ترسيخ منظومة متكاملة للعمل المجتمعي القائم على الابتكار والاستدامة، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من تطوير مبادرات ذات أثر حقيقي، تعزز من مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في التنمية الاجتماعية.

تعد الجائزة إحدى المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز روح التنافس الإيجابي، وتشجيع الابتكار المجتمعي، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء مجتمع متماسك ومستدام.